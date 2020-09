Las cuarentenas por coronavirus en la Comunidad pasan a ser de 10 días. Se han reducido desde los 14 días en que hasta ahora se prolongaba el confinamiento a partir del último día en que se haya contactado con alguien que ha dado positivo a la PCR.

Así lo contemplan las nuevas directrices remitidas por la Conselleria de Sanidad a la totalidad de los departamentos sanitarios de la Comunidad, desde donde a su vez las han hecho llegar a los respectivos centros de salud.

Recientemente desde el Ministerio de Sanidad, en concreto su titular Salvador Illa, había dado a conocer la posibilidad de reducir los días de confinamiento por contacto estrecho con un caso positivo, porque los expertos epidemiólogos descartan que la presencia del virus se prolongue más allá de los diez días.

Ahora el departamento que dirige la consellera, Ana Barceló, ha puesto en marcha dicha medida que entró ayer mismo en vigor. El contacto estrecho sigue siendo aquel que haya estado a menos de dos metros de un contagiado, sin mascarilla y durante más de 15 minutos.

Lo que se reduce es el tiempo de confinamiento que hasta ahora era de 14 días. «Vigilancia y cuarentena durante diez días a partir del día del último contacto con el caso confirmado», concreta el nuevo documento dirigido a los centros de Atención Primaria.

Las novedades incluyen que los contactos de un contacto de un caso asintomático no tienen que cumplir ningún aislamiento.

Cuando a un contacto estrecho se le decreta el confinamiento de diez días y está fuera de su lugar de residencia, podrá desplazarse a su domicilio para acabar de cumplir dicha cuarentena, siempre que lo haga en un «transporte privado».

PCR obligada

Los contactos de un caso positivo de coronavirus que no sea asintomático deberán cumplir la cuarentena de diez días. Si se presentan síntomas debe hacérsele una segunda PCR en el caso de que el resultado de la primera prueba hubiera sido negativo. Pasará a ser considerado caso sospechoso. Los que no presenten síntomas no necesitan nuevas PCR ni test rápidos para acabar el nuevo periodo de aislamiento establecido.

Los 14 días de cuarentena solo se mantienen para los casos positivos que hayan requerido un ingreso hospitalario. En esta circunstancia, desde que se recibe el alta hospitalaria, hay que mantener un aislamiento domiciliario «de al menos 14 días». Al término de este plazo podrá acabar el confinamiento, «siempre que hayan transcurrido tres días desde la resolución de la fiebre y el cuadro clínico».

No obstante, hay excepciones también en los casos de ingreso hospitalario que reducen su aislamiento. Eso sucede si al volver del hospital se practica una PCR cuyo resultado sea negativo antes de que transcurran los citados 14 días. En estos casos «se podrá desaislar al paciente», es decir, acabar antes con el confinamiento, tal y como señalan las nuevas indicaciones sanitarias pero siempre bajo seguimiento de los especialistas de Medicina Preventiva, que será de quienes proceda la recomendación de la retirada del aislamiento a la persona.

Dos fallecidos

El último registro de datos sobre la evolución de la pandemia arroja dos fallecidos en la provincia, entre cinco más en el conjunto de la Comunidad a lo largo de las últimas veinticuatro horas. Se han detectado, además, 205 nuevos contagios, una cifra similar a la que se viene observando a lo largo de los dos últimos viernes. En la Comunidad Valenciana se han confirmado 438 casos positivos de coronavirus. En estos momentos, en los hospitales hay ingresadas 151 personas, siete menos que en el último recuento del pasado sábado, aunque en las UCI hay cuatro pacientes más y se han registrado cuatro nuevos brotes con 21 casos de covid en las poblaciones de Sax, Alcoy, Orihuela y Benitatxell. En el caso de Sax, el coronavirus ha contagiado a cuatro profesionales de su centro de salud, aunque el origen del brote es externo. Todos están pasando la cuarentena en sus casas con una sintomatología leve. Sanidad ha confirmado la existencia de este brote de origen laboral que suma ocho casos en total, informa J. C. Pérez Gil.