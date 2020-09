La Universitat afronta amb garanties el repte que suposa el curs que acaba de començar, marcat per la crisi sanitària del covid-19 i al qual tan sols a penes un 30% de les classes seran presencials. Així ho van assegurar ahir els rectors de la Universitat d'Alacant (UA), Manuel Palomar, i de la Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH), Juan José Ruiz, els quals van incidir en l'esforç que han fet totes dues institucions acadèmiques als mesos previs per tal d'adaptar-se a la situació i donar resposta al dret de l'alumnat a rebre formació, i fer-ho amb les precaucions sanitàries pertinents.

Palomar i Ruiz van ser els ponents d'una nova sessió del cicle «Converses de futur», organitzat per INFORMACIÓN en col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, dedicada en aquesta ocasió al curs a l'àmbit universitari. La pandènia de coronavirus ha alterat el funcionament habitual dels campus, potser més encara que a la resta d'ensenyaments, tenint en compte el volum d'alumnes que tenen les universitats i la manera tradicional de fer les classes amb grups nombrosos. A més, el format previst inicialment, amb una presencialitat superior al 50%, es va haver de substituir al mes d'agost, en vista de com avançava la pandèmia.

Palomar va assegurar que el curs es podrà dur a terme «de forma adaptada a les recomanacions del Ministeri de Sanitat i la Conselleria d'Universitats», mitjançant la docència dual. Amb aquesta finalitat s'han equipat més de 500 aules, s'ha senyalitzat el campus per a «ordenar» el trànsit de persones i s'ha fet una «inversió important» en recursos electrònics, a més d'ampliar els servidors i els sistemes de capacitat. És, va afegir el rector de l'UA, «una solució per a una situació extraordinària», que «a dia de hui està funcionant perfectament».

Per la seua banda, Ruiz va recordar que «a finals de juliol estava tot planificat per a una ràtio d'entre el 50 i el 75% de presencialitat». Tanmateix, l'evolució posterior de la pandèmia va fer que a principis de setembre «hagueren canviat completament les condicions» i «tot s'haguera de reajustar en un termini rècord». Finalment, les classes presencials oscil·laran també entre el 25 i el 30%.

En qualsevol cas, el rector de l'UMH va reiterar que «la Universitat és un espai segur si es compleixen les condicions marcades i hi ha responsabilitat individual, que n'hi ha». «La clau», va afegir, «és la flexibilitat», ja que «les mesures no son iguals per a tots els centres i totes les titulacions», sinó que depenen de factors diversos com el nombre d'alumnes, les característiques de les matèries a impartir o les instal·lacions a on es fan, entre altres. També Manuel Palomar va insistir, en aquest sentit, en apel·lar al «compromís» de tota la comunitat universitària perquè «puguem fer una docència en la millor de les condicions». La intenció, va afegir, és que cada dia «no hi haja al campus més d'un 30% dels estudiants», la qual cosa suposa, en xifres absolutes, vora 8.000 persones.

Els màxims representants de totes dues institucions acadèmiques també van insistir en que els sistemes informàtics estan preparats per a afrontar la demanda de classes online. «El gran repte és que la tecnologia puga donar suport al sistema de classes virtuals», i per això, va indicar Palomar, el sistema «té capacitat per a suportar més de 22.000 classes en un dia». De qualsevol forma, «tenim la idea d'adquirir més capacitat de computació per a evitar un risc de col·lapse», malgrat que ara per ara «els nostres sistemes estan preparats per a una hipòtesi d'un 100% de classes online». També Ruiz va assegurar que «estem preparats per a la docència dual», la qual s'anirà seguint «en funció de la situació sanitària».

Pràctiques presencials

Un aspecte que ha preocupat des d'un principi a ambdós rectors és com es durien a terme les classes pràctiques, tenint en compte, com va recordar Palomar, que aquestes classes «són impossibles de virtualitzar en molts casos». Finalment, la solució adoptada a totes dues universitats ha sigut el reforç de les mesures d'higiene, neteja i desinfecció, així com el manteniment de distància de seguretat en què siga possible.

Aquesta distància, va afegir, s'ha «reinterpretat» a un espai de 5 metres quadrats per a cada alumne durant les sessions pràctiques. I a banda de totes aquestes mesures, van insistir Palomar i Ruiz, cal instar en tot moment a la «responsabilitat» de totes les persones implicades en la realització de classes pràctiques, per tal de previndre possibles contagis.