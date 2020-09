Más de 93 millones de euros necesitará el Ayuntamiento de Alicante en los próximos siete años para financiar el centenar de líneas de actuación recogidas en el borrador de la segunda fase del Plan Integral de la Zona Norte, que este miércoles se abordó en la constitución de la comisión municipal encargada de controlar el cumplimiento de los objetivos. El bipartito de Alicante, liderado por el popular Luis Barcala, pretende que la mitad de ese presupuesto global proceda de otras administraciones (Europa, Gobierno central y Generalitat Valenciana, principalmente). Así lo anunció el concejal de Coordinación de Proyectos, Antonio Peral (PP), quien concretó que, del total del presupuesto, más de 54 millones de euros se prevén destinar a la mejora de la vivienda («favorecer unas condiciones adecuadas de habitabilidad en el parque públicos y privado de viviendas») y de las zonas urbanas («promover el acondicionamiento del entramado urbano y los equipamientos públicos como espacios facilitadores de la vida en comunidad). La tercera «pata» del plan es la prestación de servicios sociales, que se llevará más de 21 millones de euros en este periodo de ejecución.

Y es que el plan, que supone la continuación de la primera fase impulsada por el gobierno de Díaz Alperi (que también contó con un presupuesto inicial de unos 100 millones, pero en el que sólo se ejecutaron la mitad de las actuaciones previstas), se extenderá durante este mandato municipal y el siguiente (hasta el año 2027). Un buen número de las actuaciones incluidas en el proyecto ya se están prestando, tal y como figura en el borrador, mientras que otras se prevén mejorar. La mayoría de las propuestas nuevas se refieren a actuaciones promovidas para mejorar el parque de vivienda y el entorno urbano de la Zona Norte.

El gobierno municipal pide «colaboración» a toda la oposición, mientras el PSOE rechaza acudir a la sesión constitutiva de la comisión

Así, el bipartito de Barcala prevé incluir partidas en el Presupuesto de 2021, que ahora se está gestando en el gobierno municipal. «Habrá proyectos que ya se incorporen. El resto habrá que ver cómo se distribuyen», explicó el edil Peral, quien concretó que el documento se completará con las propuestas de los grupos políticos, que tienen un mes para presentar sus aportaciones. Luego, según puntualizó, el plan se elevará para su aprobación ante el Pleno, en una sesión prevista en diciembre.

El concejal, además de anunciar que el gobierno pretende conseguir financiación de otras administraciones, también pidió «colaboración» a la oposición municipal, que se dejó ver en parte en la reunión. Sólo acudió Unidas Podemos y Compromís. No estuvo ni Vox (por problemas de agenda y personales) ni el PSOE, que cumplió su amenaza y no acudió al alegar que se habían dejado fuera a representantes de la Junta de Distrito y sectoriales. Eso sí, anunció que asistirá a la próxima reunión «ante el compromiso del PP de incorporar a los representantes vecinales». El bipartito prevé activar en breve la selección de los miembros de la Junta de la Zona Norte, en la que también se prevén cambios entre los representantes del bipartito, como la incorporación de Peral por la cuota del PP. No se descarta, además, cambios en la presidencia, que por ahora recae en la edil de Acción Social, Julia Llopis (PP). Ante esta situación, desde Compromís pidieron su destitución al frente de la Junta de Distrito: «No va a participar de la comisión y resulta un problema para la interlocución con buena parte de las entidades de la Zona Norte». Desde Unidas Podemos, recordaron que la reunión de se celebró con un año de retraso.