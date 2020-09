La parroquia del barrio de San Gabriel, en Alicante, estrena fachada, recién rehabilitada, en una intervención sufragada por las Hijas de María y los costaleros de la cofradía con una inversión de 4.700 euros. La renovada fachada, que incluye una iluminación mejorara, se inauguró ayer con motivo de la festividad de los tres arcángeles: Miguel, Rafael y Gabriel. El acto se cerró con el disparo de una traca y fuegos artificiales y con el público entonando el himno a San Gabriel.

La parroquia acogió un oficio religioso dedicado al patrón con aforo reducido por las medidas sanitarias a que obliga el covid. En su homilía, el párroco, José Luís Azorín, reivindicó las necesidades de la barriada en una carta dirigida al propio arcángel en su condición de mensajero de buenas noticias: "San Gabriel revolotea por nuestro barrio y mira el centro de salud. No reúne condiciones, no está bien. Queremos algo mejor para nuestro barrio. A ver si se hace uno en el antiguo Cefire. Y mira el edificio del antiguo colegio (actual centro de mayores), donde se puede hacer un centro social para nuestro barrio donde estén todas las entidades, y mira esto de la vía del tren, a ver si la pueden quitar que es un proyecto que está muchos años pero nunca se termina se realizar. Mira, nuestra querida playa que no está reconocida como tal… Ah pásate por el Puerto... quieren poner unos depósitos de gasolina, creo… con el peligro que tiene. Ah y por último pásate por el Barranco de las Ovejas y por nuestras zonas protegidas. San Gabriel, tenemos que cuidar más nuestro entorno natural. Bueno, date una vuelta. Pero, de paso… pásate por las casas de los políticos, sin escrache, los del Ayuntamiento, los de la Generalitat y a nivel nacional. Mírales los oídos… lávaselos. Que nos escuchen… por lo menos que nos escuchen y después sería maravilloso que no respondieran", dijo el párroco.