El acuerdo alcanzado para extender los expedientes de regulación de empleo (ERTE) hasta el 31 de enero va a permitir salvar, al menos de momento, cerca de 40.000 empleos en la provincia de Alicante. La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de los empresarios después de quedar incluidos, además del turismo, la hostelería y el comercio, algo a lo que el Gobierno estaba poniendo reparos en la negociación. Todos los sectores han calificado la prórroga de balón de oxígeno, aunque lamentan que no se haya extendido hasta el mes de junio.

Gobierno, sindicatos y, a última hora, empresarios, alcanzaron un acuerdo «in extremis» para prolongar los ERTE. Fue, además, con suspense, dado que el preacuerdo entre el ejecutivo y los sindicatos logrado a última hora del lunes no fue respaldado hasta ayer, el mismo día en que iba a ser aprobado por el Consejo de Ministros, por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). El apoyo de los empresarios, unánime, además, llegó después de lograr una serie de concesiones por parte del ejecutivo. Concretamente, una ampliación de sectores que contempla al comercio y a la hostelería, dos actividades que dependen en gran medida del turismo y que, al igual que éste, se han visto muy afectadas por los efectos económicos de la pandemia.

La prórroga llega hasta el 31 de enero, y eleva las exoneraciones de las cuotas empresariales en el caso de los ERTE de rebrote, como así se denominan a los que pueden plantear las empresas si su actividad se ve afectada por restricciones impuestas por las autoridades. Serán del 100% cuando se impida la actividad de la empresa si ésta tiene menos de 50 trabajadores, y del 90% si cuenta con una cifra mayor de empleados.

La filosofía es que la prórroga de los ERTE se focalice en los sectores más castigados por la pandemia, entre ellos el sector turístico, utilizándose para ello la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-09). Los expedientes de regulación de estos sectores disfrutarán de exenciones de cuotas del 85% por cada mes en el caso de que a 29 de febrero la empresa tuviese menos de 50 empleados en plantilla, y del 75% si contaba con más de 50 trabajadores.

Asimismo, el acuerdo mejora la protección de los fijos discontinuos y trabajadores a tiempo parcial, que cobrarán el 100% de la prestación por desempleo con los límites que fije la ley, y mantiene el contador a cero en las prestaciones de los ERTE, que seguirán teniendo una cuantía equivalente al 70% de la base reguladora aunque se cobren durante más de seis meses.

Además, y como en las anteriores ocasiones, se especifica la imposibilidad de despedir, algo que también había estado frenando el apoyo de la CEOE.

El contenido del texto, al final, ha resultado satisfactorio en líneas generales para la provincia de Alicante, teniendo en cuenta el peso que para su economía tiene el turismo y actividades como la hostelería y el comercio, que están íntimamente ligadas al mismo. En conjunto suponen un tercio del Producto Interior Bruto (PIB), de ahí la enorme preocupación que habían suscitado las reticencias que estaba mostrando el Gobierno para incluir en la prórroga de los ERTE a los dos últimos sectores.

Solucionado este asunto, se calcula que el acuerdo alcanzado va a permitir salvar, al menos de momento, cerca de 40.000 empleos en el conjunto de la provincia. Esta cifra, avalada desde la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), es el resultado de sumar los 27.567 trabajadores que se encuentran en estos momentos afectados por ERTE, y los que se espera que se incorporen en las próximas semanas procedentes sobre todo del turismo, el comercio y la hostelería, que ahora entra en su temporada baja. De hecho, alrededor de 25.000 de los 40.000 empleados que ahora reciben un balón de oxígeno con el acuerdo alcanzado pertenecen a estos tres sectores.

Salvador Navarro, presidente de CEV y vicepresidente al mismo tiempo de la CEOE, valora la prórroga de forma positiva, señalando que, «afortunadamente, se ha impuesto el sentido común y la cordura. El Gobierno se había venido resistiendo hasta el último momento a incluir en el acuerdo a la hostelería y el turismo, y eso era algo que nosotros no podíamos permitir, porque se trata de sectores que dependen en una gran parte del turismo y que tienen un peso enorme en economías como la alicantina. Era una barbaridad que, insisto, al final se ha podido reconducir».

Navarro señala que es complicado concretar ahora cuántos puestos de trabajo podrán salvarse con este acuerdo, pero añade que la cifra va a estar muy próxima a los 40.000 en Alicante. «Son muchas las empresas que dependen del turismo, que es una de las actividades que más están sufriendo en estos momentos», sostiene.

Respecto a las reticencias iniciales a apoyar el texto porque no se permite despedir a los empleados que se suman a los ERTE, el dirigente empresarial señala que, «al final, se trata de una exigencia lógica, teniendo en cuenta las exoneraciones por parte del Estado. Hay compromisos morales que las empresas deben asumir».

También el presidente de CEV Alicante, Perfecto Palacio, se congratula por el acuerdo alcanzado. Según sus palabras, el golpe del coronavirus «ha sido especialmente duro en nuestra provincia debido al mayor peso del sector turístico en la economía». Por ello, subraya que «dejar atrás al turismo, al comercio y la hostelería sería una injusticia y un error estratégico tremendo», algo que, añade, «no vamos a permitir».

Precisamente, la secretaria general de la patronal hotelera Hosbec, Nuria Montes, destaca que, «a la espera de la publicación en el BOE, el acuerdo da una respuesta satisfactoria a nuestro sector, teniendo en cuenta que la crisis va a afectar a un 80% de los 10.000 trabajadores vinculados los hoteles». Montes lamenta que el acuerdo no incluya la prórroga hasta el mes de junio, cuando se inicia la próxima temporada estival. «Con todo -enfatiza- esperamos que si es necesario se vaya prorrogando hasta que se pueda recuperar la normalidad».

Miguel García, vicepresidente de la Asociación Provincial de Hostelería, no duda a la hora de señalar que «el acuerdo es un gran respiro para nuestro sector, porque en estos momentos no estamos para sacar a trabajadores de los ERTE, sino para meter a alguno más en los mismos. La actividad no se ha recuperado como podíamos esperar y sólo resta confiar en que la segunda oleada del covid no suponga nuevas restricciones para nuestros establecimientos».

El secretario general de la Federación Alicantina de Comercio (Facpyme), Francisco Rovira, señala que la prórroga «es una buena noticia, pero no la solución, porque sólo va a lograr que la agonía sea más lenta, a la vista de las perspectivas. Lo duro vendrá el año que viene, cuando haya que devolver los préstamos ICO y hacer frente a los aplazamientos de pagos de Hacienda y la Seguridad Social. Los comercios no están teniendo ingresos y la campaña navideña tampoco pinta bien, por lo que podemos terminar el año con muchas tiendas cerrando».

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Juan Riera, habla de «balón de oxígeno para las empresas en este panorama de incertidumbre. Es cierto que es solo hasta el 31 de enero, pero vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y si son necesarias nuevas prórrogas. De momento, insisto, aporta tranquilidad a las empresas».

Francisco Javier Galdeano, responsable de la Asociación de Locales de Restauración y de Ocio (Alroa), es el que peor valora la extensión de la prórroga hasta el 31 de enero. Según sus palabras, «es justo el momento en que nuestro sector se incrementa el paro después de la época de Navidad. Es una fecha contraproducente que se debería extender como mínimo hasta después de Semana Santa».

Mientras, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, resalta, por su parte, que «el consenso y el diálogo social ha imperado de nuevo, y se está entendiendo que proteger a los trabajadores es también proteger a las empresas. Hay que hacer todo lo posible por evitar cierres y que los ERTE se conviertan en ERE».

Colomer, con todo, considera que la prórroga debería haberse extendido más allá del 31 de enero del próximo año. «Entiendo -señala- a los que tienen que tomar la decisión, sobre la base de que hay que valorar presupuestos y también la evolución de la pandemia. Sin embargo, los ERTE se nos van ampliando por entregas y sería mejor materializarlos hasta que podamos competir en un contexto normal. Todo lo que sea introducir seguridad en las empresas es positivo», concluye el secretario autonómico.