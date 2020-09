El Foro de Médicos de Atención Primaria (FOMAP) anunció ayer que diseñará una hoja de ruta para autorregular las consultas «ante las agendas desbordadas» y que sus servicios jurídicos elaboran una serie de acciones para prestar una atención de calidad bajo un marco legal, deontológico y de seguridad del paciente. La decisión fue comunicada ayer como respuesta a la consellera de Sanidad Ana Barceló que, considera este colectivo, «sigue dilatando en el tiempo la ejecución de mejoras».

La nota es respuesta a la que dictó la Conselleria, comunicando que había iniciado la tramitación del Plan de Choque en Atención Primaria y de la paga extraordinaria por la covid-19, y que estaban valorando dónde ubicarán los guardias jurados para reforzar la seguridad en los centros de salud y cómo llevar a cabo una campaña de comunicación dirigida a la ciudadanía. «Unas medidas totalmente insuficientes dejando aparcadas el resto de las demandas, que no fueron abordadas en el encuentro» con los representantes de la FOMAP.

El foro añade las acciones que barajan pretenden aumentar las consultas presenciales, «pero con recursos adecuados y no con agendas desbordadas si se quiere prestar una atención de calidad y controlar la pandemia para que no se colapse el sistema sanitario». Estas son «cumplimiento estricto de la jornada de trabajo, cumplimiento estricto del tiempo necesario para una atención digna y adecuada a cada paciente, remisión de los pacientes a las direcciones de primaria-coordinadores, no atendidos por finalización de la jornada, cumplimiento estricto de las funciones médicas, y remisión de actuaciones burocráticas impropias a las direcciones de primaria para su realización por quien corresponda, queja ante el Sindic de Greuges por las condiciones de trabajo y la falta de medidas por parte de la Consellería que palíen la situación actual, solicitud expresa de evaluación de los puestos de trabajo en cuanto a las medidas colectivas e individuales de prevención de riesgos laborales y/o consiguiente denuncia por su infracción, primero ante la Inspección de Trabajo y posteriormente ante los Juzgados de lo Social, exigencia de órdenes escritas a las direcciones/coordinadores, de actos o acciones impropias de los médicos, recuperación de agendas de presencia física hasta tanto y cuanto no se doten de medios adecuados los Centros de Salud para poder realizar una atención telemática.