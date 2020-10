La Policía Local de Alicante ha interpuesto en la última semana 145 denuncias a jóvenes por no llevar mascarilla, no guardar las distancias y mantener reuniones de hasta quince personas en lugares públicos incumpliendo las medidas de seguridad para hacer frente al covid. Los agentes han aumentado la vigilancia por las tardes en las plazas y parques con este nuevo operativo que el Ayuntamiento decidió crear para combatir las reuniones en plazas y parques, los botellones y las fiestas en domicilios. El edil de Seguridad, José Ramón González, ha expresado su preocupación porque “los datos ponen de manifiesto que la juventud está siendo irresponsable en un porcentaje bajo pero importante, por ello vamos a insistir e intensificar la la vigilancia también por las tardes con nuestros policías de barrio”.

El concejal ha recordado a las familias, a las que les llegan las denuncias, que “son responsables de lo que están haciendo algunos menores en estas reuniones sin mascarillas o consumiendo alcohol". Al tiempo ha insistido en que “los jóvenes en estos momentos son vectores de transmisión a las familias y círculos de colegio y de la vida social de los contagios de coronavirus por no protegerse e incumplir las medidas de seguridad que pueden conllevar nuevos brotes en Alicante”. La Policía de Barrio patrulla a pie y con vehículos por todo Alicante, y ha tenido que disolver concentraciones de jóvenes esta última semana en las plazas de San Gabriel, San Blas, El Plá, Carolinas, el centro, zona norte, las playas y zonas cercanas a centros educativos, así como en Miriam Blasco, entre otras.

“Llevamos meses pidiendo que se tome conciencia y en estos momentos el mensaje es muy directo al compromiso individual de todos con un basta ya. Deben ser responsables ya no sólo hacia a si mismos si no por los demás, no se puede consentir que tengamos que estar interviniendo en botellones para disolverlos, en reuniones sin protección frente al virus un día tras otro. La Policía está realizando un trabajo excepcional pero tampoco podemos ir hacia un estado policial”, aseveró el edil de Seguridad.

Vacuna de la gripe

El Ayuntamiento insiste en que llega una etapa complicada en el invierno donde las cifras con la llegada de la gripe es posible que se incrementen y recuerdan que el Ministerio de Sanidad ha adelantado la campaña de vacunación de la gripe al próximo lunes 5 de octubre por este motivo. El equipo de gobierno hace un llamamiento a las personas mayores y de riesgo con patologías diagnosticadas a que se vacunen, "es muy importante este año porque podemos tener cifras importantes de contagio con complicaciones. La gripe con el covid puede ser seis veces más letal que en años anteriores”. Por ello, el edil insiste en “el uso de las mascarillas, la higiene de manos y la distancia social, que cada día tiene que ser mayor y con más intensidad y recomendamos que no se junten en fiestas”.