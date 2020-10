Un belén ignífugo y resistente al agua

Aunque a simple vista pueda parecer una hoguera, no lo será. Ni por los materiales (la estructura, por ejemplo, no será de madera sino de hierro), ni por la durabilidad (no se montará para cuatro días, sino que las piezas pueden durar hasta veinte años) ni por el fin (no se construye para quemarse; de hecho, los materiales son autoextinguibles por lo que no se prenderá llama ni aunque se quiera). Así lo explica José Manuel García Esquiva «Pachi», el artista elegido por el Ayuntamiento -en un concurso con dos propuestas más- para construir el belén gigante que se exhibirá en Alicante desde el próximo 1 de diciembre y hasta el 6 de enero, en una atípica Navidad por la pandemia de coronavirus.