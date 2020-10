Malestar en el PAU1 por la cesión de suelo para un centro de salud mental

El presidente de la asociación de vecinos, Francisco Sempere, aclaró ayer que no se cuestiona la decisión de que se vaya a implantar un servicio de salud mental sino que «la Concejalía de Urbanismo la haya tomado de manera unilateral de la noche a la mañana. El barrio apenas tiene servicios públicos y solo dos parcelas dotacionales. Y esa es una de las más grandes». «El que el Ayuntamiento done suelo público a una fundación privada lo permite la ley pero condiciona durante 75 años los servicios que pueda tener el barrio», abundó Sempere. El representante vecinal cuestiona que «el Ayuntamiento trate así a los vecinos. Tira la participación ciudadana por la borda porque nos consta que éste es el modus operandi». Desde Urbanismo, indica, les han dicho que se limitaron a cursar una petición de Acción Social. La inversión prevista es de 3,9 millones. El bipartito explicó que no es cierto que toda la parcela sea para la fundación, solo la mitad, y que hay otra, dotacional, dentro del parque, por lo que hay espacio para un centro de salud. Como ejemplo, hicieron referencia a la parcela cedida para este uso en la Playa de San Juan, de unos 4.000 metros.