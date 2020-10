El Consejo de Adminstración del Puerto de Alicante ha desestimado las 152 alegaciones presentadas contra el proyecto, y ha adjudicado, definitivamente, a un grupo hostelero de la ciudad -gestora entre otros del Torre Mauro- la concesión para construir un restaurante en el complejo del Cabo de las Huertas. Iniciativa que rechazan los grupos conservacionistas de la ciudad. El Puerto alega que solo ha recibido ofertas para el complejo hostelero, y ninguna institución ni pública ni privada se ha mostrado interesada en darle otros usos como en el Cabo de San Antonio.

Según el Puerto la alegación más repetida, que, alternativamente, se establezca un centro de interpretación no puede ser porquue ello es imprescindible que cualquier organismo o asociación, público o privada, hubiera formulado la correspondiente propuesta de solicitud de una concesión, lo que obviamente no ha sucedido.

“En consecuencia, la APA se ha limitado, conforme a lo previsto en la ley, a tramitar la solicitud de la empresa adjudicataria de un concurso, para poder utilizar, y conservar, un espacio, que lleva tiempo cerrado, para hacer viable un equipamiento de interacción puerto-ciudad previsto en el artículo 72 del TRLPEMM, es decir, en la ley”, según una nota hecha pública por la Autoridad Portuaria.

Algunas alegaciones solicitaban de la APA que exija a la adjudicataria del concurso que cuente con el correspondiente certificado de compatibilidad urbanística, posible necesidad de intervención arqueológica, de impacto ambiental. “Quienes han alegado con tales argumentos, lamentablemente, desconocen que la APA no es competente para ello, lo que no es óbice para que, conforme al condicionado de la concesión, el concesionario no deba obtener los permisos, licencias, y autorización que, conforme a otras reglamentaciones, sean exigibles”, según el Puerto.

En consecuencia, el total de alegaciones han sido desestimadas, tras lo cual, el Consejo de Administración ha decidido otorgar la concesión a la empresa ganadora del concurso, durante un plazo de quince años, prorrogable por otros cinco, con una superficie total de 1.861,66 m2.

Se recuerda que, esta concesión está enmarcada dentro de la estrategia “Faros de España”, fomentada desde hace una década por Puertos del Estado, para garantizar la conservación responsables. Representa una vía de financiación complementaria para su mantenimiento y conservación, y que, en ese mismo sentido, la APA, ha otorgado concesiones de otros faros, concretamente del de Punta Albir, al Ayuntamiento de l'Alfàs del Pí, y de Sant Antoni, al Ayuntamiento de Xàbia, para construir y explotar centros de interpretación de su entorno medioambiental.

El Mundo de los niños

Por otro lado, el Consejo de Administración ha acordado, tras resolver las alegaciones recibidas, otorgar concesión administrativa, sobre una superficie de 2.697 m2, a favor de la misma empresa que ha venido explotándola la actual instalación de atracciones infantiles y quiosco de hostelería, situada sobre la plaza del aparcamiento “Plaza de Canalejas”. La concesión tendrá una duración de 4 años, prorrogables por otros dos más.

Durante el proceso de exposición pública, el proyecto había recibido dos alegaciones, que planteaban cuestiones idénticas cuyos argumentos no han podido ser tenidos en cuenta por el Consejo, bien por aludir a valoraciones subjetivas, que entraban en el estricto ámbito de las opiniones particulares, bien por no estar contempladas dentro del procedimiento de otorgamiento de concesión establecido en la ley (Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante).

La empresa concesionaria realizará una inversión próxima a 70.000 euros en mejoras para la plaza de Canalejas, y de casi 200.000 euros en la instalación de nuevas atracciones y la renovación de las instalaciones del parque, en el que cobrarán importancia la implantación de medidas medioambientales, como la ampliación de espacios verdes, el uso de materiales reciclables y la utilización de energías renovables.

Motos náuticas

El Consejo también ha otorgado de la concesión para la construcción y explotación de una zona de reparación y varada de motos náuticas, marina seca, desarrollo de actividades náuticas y otros usos auxiliares o complementarios, en una parcela situada en la dársena pesquera, junto a la lonja de pescado.

La empresa concesionaria instalará locales de suministros, restauración, y escuelas de buceo o náutica, que contarán con vestuarios para los usuarios, con duchas y aseos, y una terraza de descanso con piscina y solárium, convirtiéndose en un nuevo espacio que el puerto pone a disposición de la ciudad.

La capacidad en amarres será de 25 motos náuticas, 10 embarcaciones menores de 8 m. de eslora y 2 para embarcaciones mayores de 8 m. Fuera del agua, dispondrá 180 plazas para motos de agua, 45 para embarcaciones menores y 5 para mayores de 8 m., que contarán con un servicio de izada y botadura incluido.

Nuevas instalaciones en la zona Volvo

La adjudicación de la concesión para la construcción y explotación de una instalación náutico-deportiva en los muelles 10, 12 y 14 del puerto, también ha recibido alegaciones durante el tiempo de exposición pública.

De las cuatro alegaciones planteadas, tan solo una de ellas, que refería una posible agitación de las aguas de la dársena interior una vez construida la nueva marina, ha sido estimada en parte, siendo trasladada a la adjudicataria a fin de que sea valorada técnicamente. El resto de alegaciones han sido desestimadas.

El proyecto presentado por la concesionaria prevé una inversión total mínima de 10 millones de euros. La concesión ha de desarrollar, entre otras, instalaciones de amarre, varadero, una unidad de tratamiento de residuos y espacios y locales dedicados a ocio, comercio y restauración, convirtiéndose en otra zona portuaria que, tras la 5ª modificación puntual del Plan Especial del Puerto de Alicante aprobada en 2019, se pone a disposición del uso ciudadano.

La concesión dispondrá de más de 20.000 m2 de superficie en tierra y otros 67 mil de lámina de agua, con un plazo de explotación de 10 años.