¿Cuántas veces hemos oído en los últimos días expresiones como “no tengo cobertura” o “me falta wifi”? ¿Qué sensación se nos queda cuando queremos compartir una foto por WhatsApp y no podemos? ¿Y si la trasladamos a una empresa cuando está buscando una ubicación para instalarse?

La transformación digital requiere de una red de infraestructuras de comunicaciones potente que esté siempre funcionando y disponible. Es la base necesaria sobre la que se sustentan todos los servicios digitales y sin este nivel 0, básico pero necesario, sería imposible hablar de transformación digital.

Recordemos algunos de los hitos más importantes en la trasformación digital, como es Internet. La red se compone de un ‘lenguaje’ que deben entender los ordenadores. Se le llama protocolos y lo determinan organismos internacionales que reúnen a expertos y se ponen de acuerdo. Por Internet enviamos correos, vídeos o imágenes. Información que antes se daba en papel o en un cd y que ahora se envía por la red de redes. En un solo minuto en Internet se mandan 188 millones de correos electrónicos y 18.1 millones de mensajes de texto. Se envían 41.6 millones de mensajes en Facebook y WhatsApp combinados, con sus vídeos y fotos. Y esto, ¿cómo es posible? Lo es porque tenemos unas redes de comunicaciones -móviles y fijas- que soportan, procesan y envían toda esta información sin prácticamente percibirlo.

A ambas les exigimos la misma velocidad, seguridad y disponibilidad, pero sabemos que no es real. La red fija -fibra óptica principalmente- es difícil que falle y nos permite ver la televisión de pago o mantenernos conectados a Internet sin problema. En la red de móvil, en ocasiones, falla la cobertura, y esto se produce por dos motivos fundamentales: por no disponer de una antena a nuestro alcance o porque haya un gran número de móviles que saturen la antena. Es decir, no sea capaz de ofrecer el mismo servicio a tantos terminales accediendo a la misma antena. Sin embargo, cuando no existe cobertura de red fija – la fibra óptica-, solo puede ser por un motivo, y es que el operador no ha extendido la fibra óptica en esta zona o municipio.

La iniciativa será clave para el desarrollo económico en la industria, el comercio local, la segunda residencia y el turismo.

Donde se da principalmente esta falta de cobertura, tanto de red fija como de red móvil, es en las zonas rurales. La ausencia de estas infraestructuras es uno de los motivos por los que la transformación digital en los ámbitos sociales, económicos y públicos tarda más en llegar.

Se debe actuar en dos ejes fundamentales para paliar este déficit básico: por un lado, es necesario realizar un estudio de viabilidad de infraestructuras de telecomunicaciones en zonas rurales de Alicante, identificar las llamadas ‘zonas negras’ y ver en función de la complejidad geográfica y distancia a núcleo urbano, cuál es la mejor solución para cada caso. Por otro lado, se deben considerar estas infraestructuras de comunicaciones como estratégicas y a la misma altura que una autopista o un aeropuerto.

Es necesario que las administraciones públicas incluyan en sus planes estratégicos un eje exclusivo dedicado al desarrollo y fomento de las mismas en todos los ámbitos, incluido el rural. Esta iniciativa servirá de palanca para revitalizar las zonas rurales de la provincia de Alicante, tanto a nivel de residencial como empresarial. Es un factor clave para convertir pueblos y comarcas en opciones factibles para que empresas o familias que decidan instalarse sin que la falta de infraestructuras digitales sea un impedimento.

La Diputación de Alicante, como ente político supraprovincial, junto a las Universidades Miguel Hernandez de Elche y la de Alicante, tiene que realizar una labor conjunta y más que justificada para poder dinamizar la solución a este problema. Una para encauzar la estrategia política y las otras dos realizando con sus investigadores un estudio con el que se logrará identificar las zonas rurales con déficit de infraestructuras de comunicaciones, analizar la solución más factible y, de forma conjunta, buscar ayudas e incentivar a las operadoras para que actúen en este ámbito. Una iniciativa que contribuirá a la democratización de Internet, la transformación digital y será clave para el desarrollo económico en sectores de la industria, comercio local, segunda residencia o turismo.