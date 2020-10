Vives cree que el control de la transmisión pasa por reducir las desigualdades y reforzar la sanidad. Es una de las firmantes para una evaluación independiente de la pandemia y cree que se conseguirá.

P Nos encontramos en plena segunda ola de la pandemia, pero en la Comunidad Valenciana estamos en 104 infectados por cada 100.000 habitantes, una de las mejores tasas de España. ¿Estamos a tiempo de contenerla?

R Espero que sí. Hubiera sido deseable haber podido mantener las cifras con las que nos quedamos a finales de junio, principios de julio no sólo aquí sino en toda España y haber aprovechado esas semanas de relativa calma para ver qué medidas de tipo estructural se podían implementar para prevenir la situación. Hay que evitar llegar al colapso de marzo.

P Las medidas en Madrid, que incluyen su cierre, están siendo muy polémicas. ¿Se ha llegado tarde?

R Es difícil valorar si se ha llegado tarde o no sin tener en cuenta otros factores. El caso de Madrid se ha observado en otras ciudades como Barcelona y fuera de España en Nueva York, México D. F. o Londres. Madrid es el reflejo de lo que ocurre en las grandes ciudades, donde se exacerba algo que tiene mucho que ver en la transmisión del covid, las desigualdades sociales. En las grandes ciudades son más patentes. ¿Se ha llegado tarde? Hablamos de contextos en los que no estoy segura que hayan estado recuperados en algún momento, pero entran en juego otros factores que influyen en la toma de decisiones políticas aunque a veces no sean acordes a las recomendaciones técnicas. Las desigualdades se tienen que abordar como un eje fundamental para erradicar el problema.

P Es una de las firmantes junto a otros expertos del artículo publicado en The Lancet para exigir una evaluación independiente de la gestión de la pandemia. Han tenido que publicar un segundo artículo, ¿tienen fe en que el Gobierno les haga caso?

R Precisamente el jueves se reunió una parte del grupo de firmantes con el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Existe sintonía en cuanto a que esa evaluación debe llevarse a cabo lo antes posible. Ante la gestión sanitaria de cualquier problema no hay que hacer una evaluación sólo al final, sino durante el proceso, mientras se implementan las medidas, para saber en qué se falla o qué se puede hacer mejor y comparar con otros países. En la reunión se planteó que se hiciera con urgencia.

P Los rastreadores alertan de que muchas personas no cumplen las cuarentenas, ¿se puede equilibrar el confinamiento y la economía?

R Parto de la perspectiva de que la economía y el covid van juntos. Se están imponiendo medidas, que son de libro para la contención de la transmisión del virus, pero tienen muchas implicaciones a nivel personal, psicológico, que no ayudan al curso de ninguna enfermedad, y a nivel social y económico. El covid no es sólo una enfermedad infecciosa, hay autores que ya no hablan de pandemia sino de sindemia, es decir, que el covid emerge en un contexto en el que cohabita con otras pandemias y muchas de ellas son de tipo social, como la pobreza y el desempleo. El coronavirus está acelerando en nuestro país algo con lo que ya convivíamos, una de las mayores tasas de paro de Europa y esto no se puede obviar. Nos olvidamos a veces de que tratamos de aplicar medidas a personas con unas circunstancias. Con la culpabilización del individuo no erradicas problemas en salud pública. Es una manera simplista de explicar por qué una medida no funciona. ¿Por qué las cifras aumentan si la gente va con mascarilla? Se les puede culpabilizar diciendo que no se la colocan bien o pensar un poco más allá, en el coste económico que supone para las familias, que no todo el mundo puede asumir, y no se ha implementado ninguna medida en este sentido. Cualquier medida debe ir acompañada del enfoque de la equidad o se reduce mucho su efectividad.

P Haber acortado la cuarentena a diez días para los contactos de positivos ¿puede ayudar?

R Ha sido un gran avance. Con el covid vamos aprendiendo a la vez que estamos expuestos. Pero al final no es sólo reducir la ventana temporal sino también implementar medidas para que el confinamiento no sea dramático. Hay personas que si no salen a la calle a trabajar no comen. Es importante hacer fáciles las opciones saludables, es un principio básico en salud pública. Se podría plantear una ayuda para estas personas.

P Los datos obtenidos en las aguas residuales de Alicante y de otras ciudades indican que la incidencia del virus es mayor en las zonas más desfavorecidas, ¿faltan campañas de información o directamente no pueden cumplir las medidas por sus condiciones de vida?

R Ambas son complementarias. Una mayor concienciación beneficiaría a toda la sociedad. Durante el confinamiento sí se hicieron campañas, pero ahora se echan de menos en televisión. Las circunstancias sociales de la población influyen en la efectividad de las medidas para controlar el covid y donde se acumulan más problemas es entre la población más desfavorecida. Tratemos de ir más allá de las medidas cortoplacistas y vinculemos el control de la transmisión a la reducción de las desigualdades sociales.

P La ONU ya ha alertado de que la pandemia ahonda también en la brecha de género. Como experta en este tema ¿cómo ve la situación?

R Otros organismos como la OMS también han alertado. La pandemia afecta de manera negativa a las mujeres, no sólo porque puedan verse en situaciones que las exponen en mayor medida al virus al ser mayoría en el ámbito sanitario y por su papel como cuidadoras. Además, se entrecruzan otros problemas como la violencia. El confinamiento ha expuesto a mujeres y menores al estrés que supone estar en un hogar que no es seguro. Y también cuando se promueven medidas como el teletrabajo por el desigual reparto de las tareas en el hogar. Les puede afectar en su promoción laboral y en su formación. Las consecuencias del covid son aún peores en las mujeres.

P ¿Cuándo cree que volveremos a la normalidad real?

R No lo sé. Analizo las soluciones poniendo sobre la mesa cambios estructurales y nos los veo en la agenda prioritaria, lo que nos deja ante un futuro muy incierto. Ni en cuanto a la desigualdad ni en el reforzamiento del sistema sanitario. Estas son dos cambios básicos. Por otra parte, el desarrollo de una vacuna efectiva y segura no tarda menos de dos años y después se tiene que garantizar que sea accesible a la mayor parte de la población.