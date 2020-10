Que los inicios en la universidad suelen ser complicados para los alumnos en los campus es algo que no es de ahora, sino que ocurre casi siempre. Pero de ahí a que durante este otoño los responsables académicos echen mano, equivocadamente, de la coartada del covid para ocultar lo que no hicieron durante el verano, hay un trecho. El virus hasta parece conveniente a la hora de justificar ciertas decisiones adoptadas, tan contrarias a los intereses de los estudiantes y los profesores que en muchos departamento universitarios se enteraron de cómo sería la organización ya entrado septiembre.

Algo así viví en primera persona allá por 1980 -nada que ver con virus- cuando me encontré con cuatro meses extra de vacaciones antes de comenzar el curso en la facultad de Ciencias de la Información del País Vasco. El primer curso de Periodismo arrancaría en enero de 1981 por aquello -eso es lo que nos explicaron- de las dificultades que había para organizar el estreno de la que sería la primera promoción que iba a completar esta carrera en Vizcaya, y no a terminarla a partir de 4º en Barcelona, como sucedía hasta entonces. ¿Motivo? Pues el de siempre. Los gestores del Ministerio de Educación, del Gobierno Vasco y de la propia Universidad no habían tenido tiempo de organizarse para que los alumnos arrancaran en octubre. No crean que se recuperaron las clases y, como suele pasar en primero de carrera, más si uno o una llega tras años de férreo control académico y disciplinario colegial, aquel curso fue un desmadre.

Cuarenta años después, me ha venido a la cabeza aquel inicio –antes de aprender a redactar una noticia, aprendí a jugar al mus- al conocer, a diario, las penurias por las que están pasando los universitarios y profesores alicantinos en el arranque de este curso, tanto los que empiezan etapa como los que llevan ya unos años en sus facultades. Todos, docentes y alumnos, aguantan desde marzo como pueden sometidos a eso que ahora se está poniendo de moda, la formación dual que, de momento, más que formación parece una ceremonia de la confusión que tiene como víctimas a alumnos, docentes… y a sus respectivas familias.

¿A qué me refiero? Pues a que no es de recibo que tres semanas después de que los primeros alumnos accedieran a la Universidad, nadie haya sido capaz de organizar bien el curso. Que hasta los futuros médicos hayan tenido que empezar «online» resulta surrealista. Que haya estudiantes que en la misma jornada tengan una clase telemática y la siguiente presencial es para nota. Pero ya roza el sarcasmo que tengamos facultades en las que la persona que ha organizado los horarios obligue a los alumnos a pasearse por el campus o, sencillamente, a no acudir al centro, porque, entre clase y clase, no se puede hacer nada. Nadie ha previsto, por ejemplo, que se facilite el acceso a las bibliotecas, con las pertinentes medidas preventivas frente al covid, por supuesto. Sencillamente, se cierran las bibliotecas y punto.

Es decir, limitas el acceso de los jóvenes a las aulas con el pretexto de blindarlos frente al virus, pero, a la vez, se da la paradoja de que estos mismos jóvenes universitarios pueden campar a sus anchas por calles, plazas y playas (el tiempo invita aún a disfrutar del sol) o a bordo de tranvías sin control. Hay casos en los que los propios alumnos han terminado organizándose entre ellos para no perder la posibilidad de recibir una clase presencial saltándose las normas oficiales que daban como resultado clases vacías y pasillos llenos de alumnos mirando desde la puerta.

No conozco a ningún profesor ni psicólogo que no defienda que lo ideal es la educación presencial, el contacto en el aula, la discusión y el debate, por lo que no entiendo que, si hemos podido volver a disfrutar del cine, el gimnasio, las terrazas y los restaurantes con las limitaciones oportunas, no se pueda acudir a la Universidad. Máxime cuando esto se sabía desde junio, o antes. Quizá no al 100%, lo admito, pero igual que hay universidades cerradas a todo lo que no sea «online» también las hay que, como en los colegios, se ha apostado e intentado por la mayor presencialidad posible. El desaparecido ministro de Universidades también terminó de liarla cambiando el paso el 4 de setiembre, a nada de iniciar el curso.

Y parándonos en los colegios, claro que hay brotes, claro que hay aulas confinadas, claro que hay algún que otro padre o abuelo irresponsables que lleva al niño con unas décimas de fiebre, pero, hasta ahora, los centros han demostrado que cuando se quiere se puede, porque si miles son los alumnos de las universidades, miles son también los de colegios e institutos.

Por supuesto que hay que respetar al virus y prevenir los contagios, pero, ahora mismo, también hay que saber convivir con él, porque nos queda un largo camino hasta la normalidad, sin adjetivos. No se puede parar la economía ni el día a día, y por eso no estamos confinados como en marzo, pero tampoco se puede justificar la negligencia por el covid. Y si no, echen un vistazo a países donde sí se han hecho los deberes y no se centran en apelar al miedo como salvoconducto para no cumplir con su obligación.

Incapacidad que no solo se ha demostrado a la hora de organizar los grupos presenciales. La falta de conectividad y de medios tecnológicos es otra de las rémoras para que este año los alumnos puedan recibir clases «online» con garantías por muchos «gigas» y wifi que tengas o creas tener en casa. Todo esto termina generando estrés, inquietud y sensación de fracaso en tantos estudiantes que sí creen en lo que se preparan.

Alicante no puede permitirse que el problema del covid, o la incapacidad para prevenirlo en las aulas, aumente aún más la sensación que empiezan a tener muchos de nuestros jóvenes de ser una generación perdida. El virus no puede ser la excusa para dejar desatendida a la mitad de nuestra población universitaria. Bastante frío hace fuera del campus a la hora de tratar de encontrar un empleo tras dejar la Universidad, en estos tiempos tan convulsos para todos. Hagamos una formación más confortable y no acabemos expulsando a los alumnos de las facultades, porque ya está pasando y no llevamos ni un mes de curso. Por supuesto que es difícil organizarse con el virus flotando en el aire, pero los responsables incluidos los académicos, no están solo para figurar, y si presumimos de tener el covid más o menos controlado en la Comunidad, que se note. Y la penúltima. La UA ha comenzado a reaccionar, y esta semana ha improvisado hasta un aula al aire libre, y la UMH asegura haber invertido 5 millones en medios y seguridad. Ese es el camino.