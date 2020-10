«Te contagio tosiendote en la cara, son 100 euros y te tosere varias veces a la cara y el contagio es seguro» [sic] . Un particular de Jerez de la Frontera se ofrece de esta manera a los usuarios de Milanuncios que quieran, como indica el clasificado, asegurarse una baja médica por positivo en coronavirus. Aunque no son tan criminales como este, en la provincia se pueden encontrar anuncios que bordean la fina línea entre la picaresca y el fraude para vender bienes y servicios con el gancho de la covid.

Por ejemplo, la plataforma recoge dos anuncios en los que se ofrecen pruebas rápidas de covid-19 a domicilio en La Vila. Ilustrados con un dispositivo de testeo de antígenos y con el título literal de «Prueba a domicilio Covit-19», el ofertante se orienta a personas que sospechen cuadros leves o ser asintomáticos. Uno de ellos explica que «no hay suficientes kits de prueba a disposición por las autoridades para todos, si no tienes síntomas graves no te hacen ninguna prueba», por lo que «los test serológicos, pruebas de anticuerpos o test rápidos nos ayuda a responder positivamente algunas de estas cuestiones fundamentales». Pese a estar etiquetadas en la categoría «Farmacia y Parafarmacia» no figura ninguna credencial más allá de un nombre de pila y un móvil. El precio oscila entre 35 y 40 euros.

Para que esta sospechosa oferta no fuese una estafa, tendría que haber detrás un profesional vinculado a un centro sanitario privado o a un laboratorio clínico de análisis, según informa el Colegio de Farmacéuticos. El organismo recuerda que en la Comunidad no se venden tests de autodiagnóstico covid para uso particular, como hacen las farmacias con las pruebas de glucosa o embarazo, y que tanto la extracción de muestra como el análisis de resultados deben ser realizadas por un técnico y un centro autorizado. El último protocolo del Ministerio de Sanidad, publicado hace unos días, descarta el tipo de test rápido que se ofrece en la web para cribar la enfermedad y recomienda solo la combinación de las PCR con el test de antígenos. No fue posible comprobar la identidad del anunciante.

Otro particular -que tampoco responde al teléfono- se ofrece como chófer profesional en Benidorm con la oferta «Transporte privado de viajeros», en cuya descripción propone al cliente que «evite contagios en transportes publicos y retrasos de: aviones, transbordos, trenes, bus, metro, tranvía,taxi, etc» [sic]. Propone utilizar su vehículo para no exponerse al virus en habitáculos más frecuentados. Es un servicio «puerta a puerta», concertado por un teléfono móvil, que no ofrece más datos del anunciante.

«Estamos hartos de ver piratas que se venden como taxi en internet. Estos anuncios son habituales y los investiga la Conselleria», asegura Paco Sánchez, presidente de Radio Tele Taxi Alicante. Según explica el representante del sector, el transporte particular sólo puede prestarse con una licencia, bien de servicio público o bien de VTC (Vehículos de Turismo con Conductor), de cuya existencia no deja constancia el texto.

También rayan el fraude los numerosos anuncios de aparatos desinfectantes contra el coronavirus que se publican con razón en Alicante y la provincia. Hay numerosos clasificados que venden generadores o cañones de ozono como sistema capaz de «eliminar virus y gérmenes de cualquier superficie incluidos coronavirus covid-19», como destaca un vendedor de Alicante. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo desaconseja su uso en un informe publicado en junio «ya que actualmente no existen datos concluyentes que demuestren su eficacia frente al virus SARS-CoV-2». Además, es tóxico en concentraciones mucho más bajas de las utilizadas para higienizar espacios cerrados.

Algo similar ocurre con las lámparas de luz ultravioleta. Empresas instaladoras y particulares aprovechan la necesidad de desinfección de todo tipo de superficies para ofrecer aparatos de radiación ultravioleta de tamaño doméstico e industrial «anti covid-19». De nuevo, el Ministerio de Sanidad ha sido claro al respecto: en un informe de julio sobre estas tecnologías asegura que «no se ha encontrado evidencia sobre la eficacia y seguridad de la desinfección de SARS-CoV-2 con dispositivos de radiación con ultravioleta».

En mayor número se encuentran negocios de toda la vida que añaden la palabra «covid» para actualizarse. Abundan los profesores particulares que el confinamiento ha afectado al rendimiento escolar, los cursos de desinfección que destacan su especialización en covid e incluso lavanderías que aseguran tener especial cuidado con el virus. Tampoco faltan ofertas de alquileres de corta estancia que hacen hincapié en su lejanía de zonas congestionadas.