En Unidas Podemos no ha sentado nada bien la decisión del jefe del Consell y secretario general del PSPV, Ximo Puig, de que su partido "facilite" la aprobación de los Presupuestos municipales en los ayuntamientos en los que estén en la oposición, como sucede en Alicante. "Necesitamos una línea común en la izquierda y no apoyar el modelo de parque temático o la ciudad fachada que promueve el PP y Ciudadanos", ha señalado hoy el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, tras la reunión mantenida con el equipo de gobierno de cara a la cuarta modificación del Presupuesto de 2020.

Desde la coalición apuestan por "consolidar el espacio del Botànic" en la ciudad de Alicante y no por tenerle la mano al bipartito liderado por Luis Barcala. "Queremos llamar la atención al PSOE por el anuncio de Ximo Puig, sobre todo sin llegar a conocer el borrador del Presupuesto", ha proseguido López, quien considera un cheque en blanco el anunciar que se va a facilitar la aprobación de un documento que aún no se conoce. Desde Unidas Podemos asegura que la izquierda tendría que unirse para llevar "una línea en común".

El PSOE, con esta decisión anunciada por Puig, se ha visto obligado a cambiar el paso, tras un arranque de mandato en el que se ha centrado en centrar su crítica en el alcalde, mientras ha mantenido una relación más estrecha con Ciudadanos, con quien llegó a pactar recientemente la aprobación del Catálogo de Protecciones.

Modificación del Presupuesto de 2020

Por otro lado, respecto a la cuarta modificación del presupuesto, Unidas Podemos ha reconocido que ve con buenos ojos las partidas propuestas por el bipartito, que suman algo más de cuatro millones frente a los más de cinco previstos en un inicio. Eso sí, aún no ha anunciado su voto en un pleno que se prevé para este mes al existir dos líneas que les generan dudas, como son los más de 130.000 euros para mobiliario de Urbanismo y el más de millón de euros para el refuerzo en la limpieza de colegios por el covid. Este martes, la concejala de Hacienda, Lidia López, y el portavoz adjunto de Cs, José Luis Berenguer, se reunirán con los representantes de Compromís. La pasada semana fue al reunión entre el bipartito y los socialistas, que con un mes de retraso frente al resto de grupos entregaron sus propuestas para el cambio en el Presupuesto que puede no ser el último del año. Según Unidas Podemos, el gobierno municipal se plantea una quinta modificación para asumir el déficit del servicio de transporte urbano, que supera los seis millones de euros por la caída de viajeros por el coronavirus.