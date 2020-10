Las grandes superficies de la provincia de Alicante no podrán abrir este viernes, festivo del Nou d'Octubre, ni siquiera en las zonas que están declaradas por el Consell como de Gran Afluencia Turística (ZGAT). Es decir, Alicante, Finestrat, Torrevieja, L'Alfàs del Pi, Benissa, Orihuela costa y Pilar de la Horadada costa, cuyos comercios, de cualquier formato, tienen permiso de apertura los domingos y festivos entre el 15 de junio y el domingo de las rebajas de enero, así como en el periodo de Semana Santa.

El festivo del 9 d'Octubre es uno de los días expresamente excluidos de la apertura en la ley de Comercio Valenciana. Por contra el día de la Hispanidad está autorizado en zonas turísticas, donde también se abre el domingo, y en las que no tienen esta regulación.

La apertura en El Pilar se plantea con dudas sobre cómo funcionará. En El Corte Inglés de Alicante, que tenía una elevada facturación en esta fecha, están a la expectativa por los efectos del covid y el cierre de Madrid.

«En el puente de octubre ha funcionado siempre muy bien la venta y hemos tenido muchas visitas de turistas, gente de la provincia y de Madrid. Pero estamos ante una nueva realidad y desconocemos el comportamiento de la venta. No contamos con una parte esencial de la clientela, que es el turista, que sobre todo venía de la capital. Hay expectación ante lo desconocido», explicaron desde la firma.

El lunes, Día del Pilar, también festivo, podrán abrir las grandes superficies de toda la provincia al ser uno de los once festivos aprobados para toda la Comunidad por el Observatorio de Comercio de la Generalitat Valenciana este año. En cuanto al pequeño comercio, no abrirá ni el viernes ni el lunes, días festivos, pero sí el sábado. El Colectivo de Comerciantes por Alicante, que representa al 70% de pequeños establecimientos de la capital de la provincia, no está por la apertura dominical ni en festivos sino por una revisión de la norma actual que afecta a Alicante en pro de una mayor conciliación.

Los mercados municipales de Alicante cerrarán ambos festivos. «El día de la Comunidad no nos dan permiso para la apertura y el lunes para los mercados no es bueno comercialmente hablando. De todos modos, solo abriremos los sábados que sean festivos siempre que nos lo autoricen», señaló ayer el presidente de la Asociación de Concesionarios de Alicante, José Valenzuela.