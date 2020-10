Las residencias de mayores reclaman al Consell coordinación entre sus consellerias de Igualdad y Sanidad para que no sigan emitiendo órdenes contradictorias en el control del coronavirus. Así lo denuncian las Asociaciones Lares de la Comunidad Valenciana, que surgieron para agrupar a los centros y servicios de atención a los mayores sin ánimo de lucro, donde los valores del respeto a la dignidad y el trato humano eran un activo diferenciador, convirtiéndose de este modo -son 50 centros- en interlocutores ante los gobiernos autonómico y locales.

En la provincia de Alicante pertenecen a Lares 16 centros y su presidenta autonómica, Julia Rico, ponía ayer un ejemplo reciente de los contrasentidos a los que tienen que enfrentarse en su gestión del día a día para evitar que el covid-19 entre en las residencias. El protocolo articulado por la Conselleria de Igualdad, bajo la coordinación de epidemiología, establece que cualquier residente que ingrese en el centro procedente de su domicilio o del hospital tiene que dar un PCR negativo. A continuación se le somete a 14 días de aislamiento en su habitación del geriátrico y, posteriormente, debe dar otro PCR negativo antes de que pueda ponerse en contacto con el resto de mayores de su unidad de convivencia. Sin embargo Salud Pública, que depende de la Conselleria de Sanidad, aplica un protocolo diferente. En este caso basta con que el mayor muestre un resultado negativo tanto en PCR como en la prueba de serología -analítica que indica si hay anticuerpos- para que pueda relacionarse con el resto sin necesidad de aislamiento en su habitación.

Cuando la pandemia se declaró en marzo las primeras indicaciones de las conselleras Mónica Oltra, de Compromís, y Ana Barceló, del Partido Socialista, se contradecían de un día para otro. Sin embargo el sector no ha sido crítico con esta circunstancia. «En las primeras semanas de la pandemia la situación se desbordó. La comunidad científica desconocía los efectos del virus, todo era caótico y las autoridades cometieron errores en la toma de decisiones que pueden ser entendibles», puntualiza Julia Rico. Pero siete meses después -subraya- Sanidad e Igualdad siguen tramitando órdenes discordantes que generan confusión y dudas en la gestión de los centros de mayores. Algunas de ellas emitidas incluso el mismo día.

«Soledad, pena y tristeza»

«Las dos Consellerias deberían ponerse de acuerdo de una vez por todas y valorar que la soledad, la pena y la tristeza de un aislamiento en los ingresos nuevos puede acabar con una persona mayor en dos semanas», advierte la responsable de Lares denunciando la descoordinación entre Sanidad e Igualdad. Una incoherencia que la presencia del virus ha puesto de manifiesto aunque los gabinetes de Oltra y Barceló siempre la han negado, asegurando que trabajan de forma conjunta. Sin embargo, para las Asociaciones Lares la falta de unidad de acción de la Generalitat Valenciana en este ámbito se remonta mucho tiempo atrás. «En el sector residencial tenemos un problema desde hace décadas que es la descoordinación sanitaria entre las Consellerias Sanidad y de Igualdad en lo que respecta a los centros de atención sociosanitaria, tanto a las residencias de mayores como a las de discapacidad.

Según mantiene el sector la solución no pasa por medicalizar las residencias. «La solución pasa por estudiar los problemas y aplicar medidas conjuntas. Desde Lares ya pedimos a Igualdad, cuando la situación mejoró en junio, que encabezase la desescalada en los centros residenciales porque no podíamos estar recibiendo solo protocolos sanitarios. Las residencias de mayores no son hospitales, son hogares, y en todo este proceso el Consell parece estar olvidándose de la parte social. Por eso -subraya Julia Rico- les pedimos en su día a las dos Consellerias que se comunicaran y se entendieran pero a la vista está de que siguen sin hacerlo».

Otras de las reivindicaciones de la patronal es garantizar la Atención Primaria en los centros residenciales y habilitar espacios alternativos, o centros de referencia en cada provincia, para atender a los mayores residentes que contraigan el coronavirus y muestren síntomas leves o sean asintomáticos. En estos momentos los geriátricos disponen de más medios, de mejor organización y de mayor información para combatir al covid-19 que cuando estalló la pandemia. Hay, por tanto, menos posibilidades de contagio pero la mayoría de las empresas del sector consideran que los mayores tienen que salir de las residencias si dan positivo porque, en caso contrario, se pone en riesgo al resto de usuarios. Advierten al respecto que por muchas medidas higiénico-sanitarias que se adopten no se puede garantizar, por completo, que el virus no consiga propagarse.