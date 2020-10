Julia Castelló, amiga de Sonia Castedo, ha asegurado esta mañana que en el juicio por los presuntos amaños en el PGOU que "el Mini Cooper me lo pagué yo". Este coche es una de las supuestas dádivas que según las acusaciones Ortiz habría entregado a Castedo.

Castelló ha declarado como testigo en la causa por los presuntos amaños en la tramitación del Plan General de Alicante por la que están acusados entre otros los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi y el empresario Enrique Ortiz. En la sesión de esta mañana han declarado varios testigos relacionados con las supuestas dádivas que el promotor habrían entregado a las autoridades municipales.

Castelló ha asegurado que el coche lo fueron pagando al empresario a plazos en cuatro ocasiones. Según sus explicaciones, el dinero se pagaba en efectivo por parte de su marido en las oficinas de Ortiz. La testigo ha traído la libreta bancaria en la que figuraría la retirada del dinero.

El exconcejal Pablo Suárez ha desvinculado su cese como delegado en el área de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante en 2009 de no haber querido otorgar una concesión al hijo de Luis Díaz Alperi. El ex edil ha admitido que Otto Díaz había ido al despacho para proponerle un proyecto de publicidad en las calles de la ciudad. "Lo consulté con los técnicos y me dijeron que no podía ser porque ese servicio ya estaba contratado con otra empresa", ha explicado.

Suárez ha negado que Ortiz le hubiera llamado para interesarse por la propuesta de Otto, ni que se quisiera reunir con él. "Como no podía ser, no volvió a salir el tema", ha dicho. Según ha explicado, ese mandato no era concejal en el Ayuntamiento y llevaba el área de Seguridad por delegación de Alperi. Su cese se produjo tras el relevo en la Alcaldía. "Por alguna razón Sonia Castedo había perdido la confianza en mi. "Ella no me dio ninguna razón, ni yo se la pedí", ha dicho.

Por su parte, el gerente de Ortiz que, según el empresario Ricardo Fuster, habría entregado los 36.000 euros para pagar el viaje a Creta de Luis Díaz Alperi se ha desvinculado de estos pagos. Pedro Muguruza, que era responsable de Cívica en València, ha señalado que Fuster debía buscar que se le desimputara en la causa del PGOU. Muguruza ha señalado que Fuster sólo fue a verle para una consulta por una empresa de promoción inmobiliaria y que él no tenía capacidad para entregar ese dinero. Fuster sostiene que el viaje de Alperi fue pagado por Ortiz a través de su gerente en Valencia, hecho que Muguruza ha rechazado.