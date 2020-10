«Ortiz no me regaló ningún Mini. Se lo compró mi marido por mi cumpleaños, pero lo acabé pagando yo y me costó 5.000 euros». Esto declaró ayer en el juicio por los presuntos amaños del Plan General de Alicante Julia Castelló, amiga de Sonia Castedo, sobre un coche que, según las acusaciones, era una de las supuestas dádivas que Ortiz le habría entregado en agosto de 2009 para tratar de aprovecharse de su cercanía con la exprimera edil. Limpiadora en la Universidad de Alicante, Castelló fue en esas fechas cargo de confianza del Ayuntamiento, así como también su marido desde 2005.

Castelló declaró ayer como testigo en esta causa por la que están acusados, entre otros, los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi y el empresario Enrique Ortiz. En la sesión de ayer comparecieron varios testigos relacionados con las supuestas dádivas que el promotor habrían realizado a las autoridades municipales.

Según la versión de Castelló, la idea para darle una sorpresa de cumpleaños surgió durante una fiesta en la que estaban presentes tanto Ortiz como Castedo. «Yo comenté que necesitaba un coche y Ortiz me contó que tenía un Mini que no usaba. Le dije que era un modelo que me encantaba y ahí quedó la cosa, porque no quería meterme en gastos. Fue mi marido el que luego habló con Ortiz y le compró el coche a plazos para regalármelo en mi cumpleaños», aseguró. Un Mini de tercera o cuarta mano que aún sigue teniendo. A pesar de todo, mantuvo que el vehículo lo acabó pagando ella, ya que el dinero salió de la cuenta que comparte con su marido y con su padre.

Julia Castelló trajo la libreta del banco en la que, según su versión, aparecen las extracciones de los cuatro pagos del Mini: 1.500 euros el 20 de agosto; otros 1.000 el 8 de octubre; 1.000 más el 18 de diciembre; y finalmente el resto, unos 2.000, el 15 de enero. El dinero se entregó en mano metálico en las oficinas de Ortiz a su hermano Virgilio y, según explicó, «ni pidió facturas, ni recibos porque era una relación de confianza y el coche ya estaba a mi nombre».

Cuando el fiscal Felipe Briones la interrogó por los motivos por los que no pagó el dinero en efectivo si en la citada cuenta había dinero suficiente para ello se produjo un encontronazo con la magistrada que preside el tribunal. Montserrat Navarro inicialmente consideró improcedente la pregunta por afectar a la intimidad de la testigo. Aunque le dejó formularla cuando éste replicó que se trataba de cuestiones fundamentales para tratar de esclarecer si había un delito de cohecho. El fiscal sostiene que estos pagos eran simulados para encubrir que el Mini era un regalo de Ortiz. Y Castelló respondió. «La economía de mi casa la dirijo yo. Tengo la potestad de elegir cómo lo pago», recalcó.

Esta testigo además fue una de las invitadas en el yate de Ortiz junto con Castedo en el viaje que hicieron a Ibiza durante el verano de ese año. Castelló declaró que no tuvo que pagar nada por ese viaje. «Yo cuando invito a alguien a mi casa, no le hago pagar la comida. Era una invitada», apostilló.

Pérdida de confianza

Otro de los testigos citados ayer fue el exconcejal Pablo Suárez, quien desvinculó su cese como delegado en el área de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante en 2009 del hecho de haberse negado a otorgar una concesión al hijo de Luis Díaz Alperi. El ex edil admitió que Otto Díaz había ido a su despacho para proponerle un proyecto de publicidad en las calles de la ciudad. «Lo consulté con los técnicos y me dijeron que no podía ser porque ese servicio ya estaba contratado con otra empresa», explicó. «Como no podía ser, no volvió a salir el tema», dijo.

Suárez negó que Ortiz le hubiera llamado para mediar por lo de Otto, ni que se quisiera reunir con él para tratar el asunto. Según explicó, ese mandato no era concejal en el Ayuntamiento y llevaba el área de Seguridad por delegación de Alperi. Su cese se produjo tras el relevo en la Alcaldía. «Por alguna razón Sonia Castedo había perdido la confianza en mí. Ella no me dio ninguna razón, ni yo se la pedí», dijo.

Viaje a Creta

Por su parte, el gerente de Ortiz que, según el empresario Ricardo Fuster, habría entregado 36.000 euros para pagar un viaje a Creta de Luis Díaz Alperi en jet privado se desmarcó de estos pagos. Pedro Muguruza, que era responsable de Cívica en València, señaló que Fuster debía buscar que se le desimputara en la causa del PGOU. Muguruza señaló que Fuster fue a verle para una consulta por una empresa de promoción inmobiliaria y que él no tenía capacidad para entregar el dinero que le atribuyen. Fuster, que está citado el 16 de octubre, sostiene que el viaje de Alperi fue pagado por Ortiz a través de su gerente en Valencia, hecho que Muguruza rechazó.

En este punto, el fiscal mantuvo otro encontronazo con la magistrada cuando deslizó que iba a pedir que se dedujera testimonio contra este testigo por mentir en el juicio. Era la segunda vez que lo planteaba y la juez le advirtió: «Usted deje de intimidar a los testigos».