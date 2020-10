El vicepresidente ejecutivo del lobby Exceltur, del que forman parte las principales empresas turísticas de nuestro país, expuso ayer la necesidad de llevar a cabo un plan de reconversión de los destinos turísticos, principalmente los destinos maduros, para situarse en la casilla de salida siendo aún más competitivos una vez que finalice la crisis provocada por el covid-19. En su intervención, descartó que la solución para salir de ésta sea rebajar a toda costa los precios y fue especialmente duro con estrategias que están adoptando algunos sectores empresariales para captar clientes «a toda costa», entre los que citó como ejemplo un caso concreto que se ha desarrollado en Benidorm.

Refiriéndose directamente al alcalde de la ciudad, Toni Pérez, Zoreda indicó que «no existen las soluciones mágicas. Como me vas a permitir, alcalde, la solución no es tirar los precios a través de ofertas conjuntas de apartamentos con bares para que Benidorm se venda a 200 euros la semana. Eso es inmoral, es la estrategia del desespero. Esto es que unos pocos traten de capitalizar en el desespero a unos muchos que están haciendo los deberes para colocar a Benidorm en otro posicionamiento turístico para el cual la tecnología puede valer», afirmó. «Pero para atraer a los de la boina con el bastón y a los del turismo de excesos a 200 euros no hace falta mucha tecnología».

Frente a esta solución, que tildó de «camino fácil», el portavoz de Exceltur abogó por «repensar qué queremos ser de mayores» y consideró que «España no debe competir por precio, sino por diferenciación. Primero hay que sobrevivir pero no con empresas zombis, o con oportunistas del turismo». La mejora de la imagen internacional, un plan de renovación de destinos, o la regulación de las viviendas de uso turístico fueron otras de sus propuestas.