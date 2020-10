Centros educativos de la provincia están exigiendo a familias de escolares que faltan un día a clase por una simple enfermedad benigna que aporten un certificado médico de que no padecen el covid para dejarlos que se reincorporen, según han denunciado los padres al diario. Los afectados se quejan de falta de información por parte de los centros sobre este protocolo y de que Sanidad rechaza emitir justificantes, con lo cual los niños tienen que permanecer en casa durante dos semanas confinados como si se tratara de contagiados, aseguran. Directores consultados por el periódico aseguran que este es el protocolo que se debe seguir.

Entre los casos está el de la hija de Natalia, de 4 años, que tuvo insomnio el pasado jueves por lo que su madre decidió no llevarla al colegio al día siguiente. Ese viernes, relata su progenitora, se puso en contacto con ella el coordinador de covid del centro informándole de que si no presentaba un justificante como que su hija no tenía el virus no podría volver el lunes a la actividad docente. Ante esta tesitura, Natalia se presentó en su centro de salud y la pediatra pudo darle un diagnóstico a su hija de que no tenía rastro de covid, pero se negó a facilitarle un justificante por «precaución». Su hija está sin poder ir al colegio a la espera de pasar una supuesta cuarentena.

Otro caso es el de Yolanda, madre de una niña de 5 años del colegio de Valverde, también en Elche, quien afirma que desde el centro se ha enviado un comunicado a los padres señalando que aquel niño que tenga mocos no debe asistir y que, en caso de hacerlo, necesitará un justificante médico que descarte un posible covid.

La madre se puso en contacto con Pediatría y le comunicaron que el tener mucosidad no está ligado al virus, señalándole que no acudiera al centro sanitario para no saturarlo porque ellos dan atención a aquel que realmente lo necesite y no están para realizar los certificados porque el sistema se colapsaría. Médicos de Primaria y de Pediatría ya advirtieron hace semanas de que su labor era atender a enfermos no certificar a pacientes sanos. La madre se encuentra desde hace cinco días con su hija en una cuarentena que no les toca mientras espera de que se pongan en contacto con ella para confirmarle la vuelta al aula.

Conciliar

Estos padres señalan al periódico que con esta nueva normalidad les es imposible poder conciliar su trabajo con el colegio de sus hijos, ya que de un día para otro pueden confinarlos sin necesidad. También señalan que el protocolo de actuación en caso de covid tampoco está muy claro, y consideran que no son transparentes los centros. Mientras, los directores aseguran que ellos solo siguen los protocolos estrictos que les marcan desde Conselleria, informa José A. Mas.

Además, los padres explican que los escolares más pequeños viven constantemente con mocos, resfriados y diarreas, por lo que en muchos casos reúnen al año varias ausencias al colegio, algo que les preocupa, ya que ahora puede costarles el trabajo, además de la odisea que supone ir a un centro sanitario a por un justificante «que no te darán», afirman. Muchos y padres y madres se han puesto de acuerdo para exigir mayor transparencia a la hora de actuar frente a estos casos, y están promoviendo protestas a las puertas de los colegios exigiendo una mayor información. «Solo queremos que las cosas se hagan bien que, si los niños han estado en contacto con un positivo, poder prevenir futuros contagios, pero si no es así que no los tengamos confinados sin motivo», señalan a este medio.