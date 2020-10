Mañana arranca la III Can We Run a Alicante, un circuito de carreras organizado por Prensa Ibérica y Grupo Zeta donde las personas y sus mascotas perrunas corren en familia. Este año han dado un paso más ante la situación actual marcada por la pandemia, y han decidido poner en marcha la Can We Run Virtual.

La Can We Run Alicante se realizará desde mañana, viernes 9 al domingo 18 de octubre. La manera de participar será descargando la app belive y formalizando la inscripción virtual por un valor de 5 euros. A partir de mañana mismo se empezarán a contabilizar los kilómetros que las mascotas y sus dueños hagan con la app y contarán hasta el 18 de octubre.

Esta edición tiene fines benéficos y la recaudación de ingresos va para protectoras de animales. El 100% de los ingresos de la edición que se realiza en Alicante, 5euros por inscripción, irá destinado a las asociación Galgos 112.

Esta iniciativa nace de Prensa Ibérica, La Opinión de Málaga, Diario Información, La Opinión de Murcia, El Periódico de Aragón y Diario de Mallorca, ante el gran número de abandonos de animales que se han producido tras la época de la desescalada y que han llenado las asociaciones y protectoras.

Esta inicitiva está organizada por Prensa Ibérica y Diario INFORMACIÓN. Y cuenta con el patrocinio de El Corte Inglés, True Instinct y Bankia.

Más informaciónde la carrera virtual, de las inscripciones y de los premios en la web.

«Lo importante de este evento es dar visibilidad a los animales y a su integración en la sociedad»

Lara Llorca, concejala del Ayuntamiento de Mutxamel

El ayuntamiento de Mutxamel ha sido organizador y parte activa en todas las ediciones de la Can We Run. Este año, pese a las circunstancias, el municipio sigue activo en la concienciación del abandono de las mascotas y participa de manera indirecta en la carrera virtual. Hablamos con la concejal para que valore la situación actual del municipio.

– Este año la Can We Run va a ser una carrera virtual, ¿Cree que tendrá el mismo éxito?

El poder ofrecer el evento es un éxito en sí mismo, ya que de una manera u otra damos visibilidad a los animales y su integración en nuestra sociedad para mejorar nuestra convivencia.

– Mutxamel ha estado muy presente en la Can We Run ¿Cómo asumen esta edición? ¿Cómo animan a sus vecinos?

Con mucha ilusión y expectación, la verdad es que todos nos estamos adaptando a estos nuevos eventos virtuales.

Utilizaremos todas nuestras redes sociales, mailing, web del ayuntamiento y otros medios tecnológicos para dar información del evento.

– ¿Cómo trabaja la localidad ante la concienciación en el abandono de los animales?

Lo primero es dar las gracias a las asociaciones del municipio y a personas a nivel particular, que están trabajando día a día en este problema.

Desde el ayuntamiento gestionamos las subvenciones que recibimos de otras administraciones en este asunto, además de tener una dotación municipal para paliar los abandonos y colonias de gatos descontroladas; trabajamos con varias protectoras a nivel municipal.

Se activan todos los protocolos por la Policía Local cada vez que detectan un abandono.

– ¿Sigue viviendo acompañada de mascotas?

Con mucha pena tengo que decir que no. Mi perro Argos falleció el año pasado.

– ¿Se plantea usted y su familia la opción de adoptar?

No lo descarto, en un futuro puede ser una opción, cuando mis hijos sean un poco más mayores, pero por el momento no.

– ¿Cuáles son las medidas que toma Mutxamel para convertirse en ciudad «Pet Friendly»?

Contamos con 3 pipicanes y el parque canino Municipal equipado para el disfrute de las mascotas, cuenta hasta con duchas.

Y continuamos con la celebración de la Fiesta de la mascota anual.

– ¿Por qué son importantes estas iniciativas en la sociedad y en la provincia?

Son eventos lúdicos en los que todos disfrutamos, tanto familias con mascota y familias sin mascota; niños/as y adultos. Es una manera de concienciarnos y respetarnos, y a mi modo de ver de integrarnos.

Cómo participar

Hay que realizar la inscpripción virtual por un valor simbólico de 5 euros, a través de la web para participar en la carrera virtual. Una vez hagas la inscripción, se recibirá el dorsal virual y toda la información.

Posteriormente, hay que descargarse la App Believe en el dispositivo Android o Apple para registrar los tiempos a partir del 9 de octubre que es cuando arranca el evento y hasta el domingo 18 de octubre.

Edición virtual

Debido al protocolo excepcional impuesto para la prevención de la propagación del Covid-19, las carreras del circuito 2020 serán de forma virtual y el 100% de lo recaudado irá integramente a un fin solidario.

Apúntate en la web.