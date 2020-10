Quieres volver a sentir, a experimentar la certeza de libertad que otorgan los días felices, las noches de fiesta. Buscas salir, sacar la cabeza, decir que por fin se ha terminado la pesadilla. Pero es imposible. El virus sigue ahí, acechando, no se aleja, no se esconde, no te deja. Aun así, te niegas a renunciar a todo por su culpa. Está presente, sí, pero no lo puede todo. Al revés. Al sentimiento identitario de un pueblo no lo devora un patógeno con corona. La autonomía celebra hoy su gran día, y aunque lo hace sin un enaltecimiento masivo, sin tomar la calle, se niega a renunciar a él.

Este es el Nou d’Octubre más austero del último medio siglo, pero también es uno de los más importantes, el que sirve para demostrar que la unidad de un territorio en torno a su tradición, a su historia común, a su idiosincrasia conforma un nudo indestructible, uno sobre el que sostener de manera segura el futuro, uno en el que las diferencias son menos relevantes que las constancias afines.

La provincia de Alicante, igual que la de Castellón o Valencia, ha suspendido la mayor parte de los actos previstos para una jornada que apela a historia de resistencia de un territorio abierto al mundo. La Reial Senyera no desfilará para evitar aglomeraciones, pero ondeará en los mástiles de la Comunidad para recordar que Jaime I el Conquistador entró en València en 1238 para poner fin a la hegemonía árabe que ejercía Abul Djumayl Zayyan. Aquel día, era el día de Sant Donís.

Alicante: Música y baile

El Consistorio de la capital ha programado un concierto de la Banda Sinfónica Municipal (dirigida por el maestro Pedro Lara), y una exhibición de folclore alicantino como centro de sus actividades del 9 d’Octubre. El recital es a las 11.30 horas en la Plaza del Ayuntamiento y, a continuación, actuarán los grupos de danzas populares y collas de dolçainers, culminadas con la presencia de «nanos i gegants».

La concejalía de Cultura va a retransmitir en directo, a través de su perfil en Facebook Live, la lectura concatenada de fragmentos del Tirant lo Blanc (Joanot Martorell, 1490) de alumnos de los institutos Jaime II, Figueras Pacheco y Jorge Juan y los padres y madres del Voluntariat Lingüístic. Está programada para esta tarde, a las 18 horas.

Elche: Medallas y reconocimientos

El Ayuntamiento, respetando la tradición anual, ha estructurado un evento institucional estableciendo las pertinentes limitaciones de aforo para entregar varios galardones y reconocer los méritos, entre otros, entregando la medalla de plata de la Ciudad al exentrenador del Elche, responsable del ascenso del equipo franjiverde a Primera, José Rojo «Pacheta», a pesar de que los responsables de la entidad prescindieron de sus servicios al final de la temporada. El mismo reconocimiento recibirán las jugadoras del Club Balonmano Elche por ser las subcampeonas de la Liga y de la Copa de la Reina y por estar presentes esta temporada en competición europea.

Xàtiva: Medalla para los esenciales

En Xàtiva suman las iniciativas e ilicitana y hay previstos conciertos y acto institucional, que empezaron ayer, con un recital de la Banda Sinfónica de la Primitiva Setabense, en el Gran Teatre, antes de la medianoche. Hoy hay fijado un acto institucional al mediodía en el Patio de la Casa de la Cultura. Los premios Nou d’Octubre serán para los diferentes sectores profesionales protagonistas, y esenciales, durante el estallido de la pandemia.

Alcoy: Premis y Festa del Llibre

Mantiene la entrega de sus Premis 9 d’Octubre (12 horas, Teatre Calderón), que este año reciben José María Segura (responsable del Museu Arqueològic Municipal durante más de 40 años), y los héroes de la pandemia, a título colectivo.

Adaptará la tradicional Festa del Llibre a la actual situación y habrá venta de ejemplares en el entorno de la Biblioteca Municipal. Por su parte, Muro anuncia un concierto a cargo de la Unión Musical de la localidad y exposiciones conmemorativas.

Elda: Retos históricos y paseo

Tiene programada hoy, desde la diez de la mañana, una visita guiada por las calles que recogen el pasado más valenciano de la antigua villa de Elda del Reino de Valencia y, además, desde el lunes, se puso en marcha un maratón de pruebas virtuales en la que, cada jornada, la concejalía de Juventud retaba a los participantes a resolver cuestiones históricas relacionadas con la ciudad que incluían premios de 100, 60 y 30 euros para los tres mejores.

Dénia: En memoria de las víctimas

El acto principal es la inauguración (18 horas) de una escultura de piedra en la plaza de la Constitución titulada Corazones, obra del artista local Modesto Marí, con la que se reconoce la labor esencial de los colectivos que contribuyen a paliar los efectos de la covid-19 y con la que se recordará siempre a las personas fallecidas como consecuencia de la pandemia.

MARQ: Entrada gratuita

El museo ha fijado dos jornadas de puertas abiertas (9 y 12 de octubre), en los yacimientos de Lucentum y la Illeta, y en la torre Almohade de Almudaina. El MARQ, además, permite el acceso gratuito durante todo el puente. Hay programadas visitas guiadas y teatralizadas tanto en el museo arqueológico de Alicante como en los yacimientos.