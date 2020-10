La provincia de Alicante cuenta con 2.617 profesionales de la farmacia y para poder trabajar todos tienen que estar colegiados.

P ¿Cómo están las farmacias?

R Pasado el primer pico brutal que tuvimos en el estado de alarma, somos más conocedores de todo lo que conlleva el coronavirus. Estamos mejor situados, pero hay cierta intranquilidad porque no sabemos lo que va a pasar ni cómo vamos a afrontar esta segunda oleada. Lo intentamos con profesionalidad, atendiendo a nuestros pacientes con toda la seguridad que podemos del mundo, con las medidas higiénico sanitarias recomendadas. Aún así, estamos a la expectativa porque no sabemos por donde va a terminar saliendo.

P ¿Están las farmacias abastecidas tras lo que pasó en marzo?

R En el primer brote no disponíamos de material para nosotros mismos, ni para los pacientes. Aunque se procuraba no abusar, las pocas mascarillas que podíamos conseguir tenían precios muy elevados y repercutían en el coste final. El Ministerio tomó cartas en el asunto y fijó un precio. Ahora tenemos suministros suficientes, de todo tipo de mascarillas, geles hidroalcohólicos, guantes... Y las mascarillas no son de venta exclusiva en farmacias. Las venden en las grandes superficies, en los chinos, en las ferreterías, hasta en las gasolineras he visto mascarillas y geles. La demanda es elevada al desecharse a diario pero por ahora hay suministro.

P ¿Qué opina del precio de las mascarillas?

R Desde los colegios de farmacéuticos y el Consejo General se ha pedido en reiteradas ocasiones que el Ministerio de Hacienda baje el IVA de las mascarillas. Lo tienen como si fuera un artículo de lujo pero son de primera necesidad. Para las familias con cuatro miembros supone un gasto mensual importante. Deben eliminarlo, o bajarlo al que tienen los medicamentos, que es el 4%. Ahora las mascarillas tienen un 26,2% de IVA: el 21% habitual más un 5,2% de recargo de equivalencia en la farmacia. Las que no son de farmacia se cobra el 21%. Es una barbaridad. Baje usted el IVA o quítelo (al Gobierno).

P ¿Temen a la segunda oleada? ¿Se ha aprendido de los errores?

R O cambian mucho las cosas o se va a disparar otra vez el covid. En el sentido de propagación, el virus va a continuar y va a subir. No sé si se ha aprendido de los errores, cada uno que asuma el suyo. Los farmacéuticos habremos aprendido de los nuestros. Creo que en nuestra profesión han sido pocos, nos hemos desvivido por los pacientes.

P ¿Se sienten valorados?

R Desde el minuto cero somos establecimiento sanitario esencial. Todo lo que la Administración nos ha pedido lo hemos hecho. Desde dispensar mascarillas gratuitas por receta electrónica, adaptando nuestro sistema informático, a llevar medicamentos a domicilio a colectivos vulnerables, algo que en la vida normal tenemos prohibido, con el riesgo que conllevaba hacerlo sin protección. Dimos el do de pecho. Hemos solucionado gran cantidad de consultas telefónicas dada la situación de la Atención Primaria, resuelto dudas y desmontado bulos. Hemos estado ahí con la mascarilla 19 contra la violencia de género. Lo hemos dado todo y más. ¿Nos valoró la conselleria el trabajo? Creo que no.

«Se creó la comisión de reconstrucción tras el covid y no nos llamaron (Sanidad). Es un agravio importantísimo»

P ¿Por qué lo dice?

R Cuando se creó la comisión de reconstrucción de la Comunidad para el covid no nos llamaron, con todo lo que hemos aportado y podemos aportar. Como farmacéutica, presidenta del Colegio Autonómico y del provincial me ha parecido un agravio y un desprecio importantísimo, estamos muy dolidos con eso. No hemos sido valorados como profesionales sanitarios, no puedo decir que esté contenta. Lo hemos hecho todo para poner en valor el papel de las farmacias, hemos estado al pie del cañón desde el principio, jugándonos la salud, y no nos sentimos valorados en ningún modo. Hemos pedido en varias ocasiones hacer test de serología al personal de farmacia, porque estamos en un lugar estratégico para que nos contagien o contagiar pese a tomar las medidas sanitarias y no nos han contestado todavía. A médicos, celadores, enfermeros, administrativos de sanidad y personal de vigilancia se les ha hecho a todos un test. También somos personal sanitario.

P Han pedido tener hilo directo con los médicos...

R Llevamos años pidiendo por activa y por pasiva que nos integren en el sistema sanitario en Atención Primaria y tener hilo directo con el médico. Se ha dado el caso de llamar 40 veces a un centro de salud para poder preguntar al médico cualquier duda sobre sus pacientes y que no cogiera nadie. No entiendo la cortedad de miras de la Administración en este sentido. Daría un valor añadido a la Atención Primaria y a la farmacéutica.

P ¿Cómo les afecta la crisis?

R Nos afecta como a cualquier otro profesional autónomo y por el hecho de que la gente esté ahorrando y gastando menos en productos no imprescindibles porque no hay dinero. La Administración tampoco tiene. No quiero pensar en lo que pasó en la crisis anterior, cuando estuvimos seis meses sin poder cobrar. Nos preocupa la situación sanitaria y económica por las repercusiones a la hora de obtener nuestro sueldo. Hace 10 años de la crisis anterior y de no cobrar. Los farmacéuticos pidieron créditos, pólizas, se empeñaron para seguir trabajando. Todavía hay farmacias que no se han recuperado y tenemos de nuevo la espada de Damocles encima.

P Han pedido hacer PCR...

R El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, los autonómicos y los provinciales han pedido al Ministerio poder dispensar o realizar los test en las farmacias, pero la legislación lo impide. Solo podemos dispensar tests de autodiagnóstico, es decir, de embarazo, glucosa o VIH. Un test serológico de covid, de realización in vitro, lo hace un profesional sanitario en un laboratorio de análisis. Debería modificarse la legislación para que pudiéramos hacer esos tests en la farmacia, antes de que la gente los compre por internet, se los haga en casa sin fiabilidad y den positivo. Porque... ¿quién controla si lo comunican a Sanidad o no?