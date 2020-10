La Generalitat està avançant en l'extensió de les eines digitals a tots els àmbits de la docència, des de la impartició de classes a la gestió dels centres i la comunicació amb les famílies, fins a la dotació d'infraestructura i equipament material per tal que aquesta digitalització siga possible. Així ho va exposar aquesta setmana el director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del govern autonòmic, José Manuel García Duarte, qui va explicar les diverses línies en què treballa l'administració dins de l'esfera educativa. Unes accions que, en conjunt, tenen com a objectiu la modernització del sistema i fer molt més àgil el seu dia a dia.

García Duarte va ser el ponent d'una nova sessió del cicle de seminaris digitals «Converses de futur», organitzat per INFORMACIÓN en col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. La Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions està adscrita a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, però, tal i com va explicar el seu responsable, treballa tant d'una manera transversal en el funcionament del conjunt de la Generalitat com «acompanyant cada conselleria en el seu viatge de digitalització». En el cas de la d'Educació, es fa a través d'una Subdirecció específica.

Tal i com va assenyalar el ponent, «l'autèntica transformació implica canviar el model docent» i alhora posar a disposició de la comunitat educativa les eines més modernes. Això ha quedat encara més de manifest amb la pandèmia de covid-19, ja que «el confinament va suposar un abans i un després». Així, es va haver de «passar dràsticament d'un model presencial a un altre exclusivament telemàtic en dies». Va ser, segons García Duarte, «un repte irrepetible» per a la Direcció General. A més, «les diferències socials van eixir a la llum de forma molt amplificada», ja que es va veure la problemàtica de l'alumnat sense mitjans tecnològcs suficients, sense una connexió adequada o sense coneixements d'ús dels recursos disponibles.

Tanmateix, la reacció de la Generalitat, amb la posada en marxa del programa Mulan, va permetre disposar d'un «marc tecnològic amb les eines disponibles». Va ser, segons García Duarte, «una eixida digna» que ha permés veure «les experiències, i sobretot les carències», així com que «la formació ja no seria només presencial, sinó que es combinaria amb la digital». Així, malgrat que la transformació del sistema docent és «un procés llarg, d'anys, que no es canvia de la nit al matí», sí és cert que «la pandèmia ha accelerat el futur» pel que fa a la introducció de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'àmbit educatiu.

Diversificació d'actuacions

La Direcció General té previstes diferents línies de treball per tal d'incrementar la digitalització del dia a dia en el sistema educatiu. Moltes d'elles requireixen d'un temps per a la seua implantació, per la qual cosa «els fruits no seran immediats», però es contempla que sí siga així a mig termini. Les accions seran diverses, tals com la dotació d'equipament informàtic als centres i a l'alumnat, el desenvolupament de plataformes educatives, la millora de les xarxes de comunicació dels centres i la formació del professorat.

A més, ara mateix està en procés un concurs per a dotar de connexió wifi tots els centres de Primària, a través de l'organisme estatal Red.es. D'aquesta forma es dona resposta a una de les deficiències que es va veure durant els mesos de confinament, la passada primavera: de vegades són els mateixos centres els que tenen problemes de connexió, no ja solament alumnes a títol particular. Aquest concurs es podria complementar més endavant amb una altra iniciativa, en aquesta ocasió directament a càrrec de la Direcció General, per a estendre la xarxa wifi a la resta de centres d'ensenyament de la Comunitat.

García Duarte va destacar que «seran els docents els que ens marquen la pauta», perquè «ells hauran de dir com volen que siga l'educació d'ací a 10 anys», un termini marcat com a possible horitzó d'actuació. Amb aquesta finalitat, va explicar el responsable, es preveu mantindre reunions periòdiques amb el professorat per tal de «dissenyar aquesta evolució a una dècada vista».

El director general va recordar, a més, «l'èxit total» que ha tingut la web Telematrícula, posada en marxa enguany per a digitalitzar i unificar el procés d'admissió de l'alumnat. Ha sigut «una fita per a l'administració», ja que es preveia implantar el curs que ve però «la feina prevista per a un any es va haver de fer en setmanes» i el resultat n'ha sigut molt satisfactori.