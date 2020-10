P 55 sociedades científicas han dicho basta y piden a los políticos que escuchen a los científicos.

R Ya son casi 65 porque tras la firma del manifiesto se han integrado más. Somos 170.000 profesionales sanitarios de todas las disciplinas y con diferentes sensibilidades los que nos hemos puesto de acuerdo para trasladar que se establezcan consensos científicos que permitan plantear alternativas a la situación actual, lo cual es muy importante.

P Los políticos no se ponen de acuerdo, hemos asistido a la guerra en Madrid, pero a veces da la sensación de que los propios científicos tampoco.

R El manifiesto no pretende ser un ataque hacia nada ni hacia nadie. Es una llamada de atención sobre la situación. Esta pandemia va generando evidencias a medida que va avanzando, por eso es lógico que existan contrastes en los planteamientos. No es que nosotros estemos en posesión de la verdad, queremos que se generen los foros para debatir sobre las evidencias que existen o sobre las mejores alternativas para el momento con las evidencias disponibles. Esto es lo que ahora no se está haciendo y se están utilizando las medidas como armas arrojadizas. No queremos que nuestro manifiesto sea utilizado como artillería política.

P Piden criterios uniformes para tomar medidas, ¿dónde se pondría el límite para confinar una población?

R No tenemos una varita mágica. La pandemia genera incertidumbre y se comporta de manera diferente conforme avanza el tiempo. Estos últimos días se ha publicado en la prestigiosa revista Science un análisis de una investigadora que dice que es importante realizar actividades al aire libre y se utilice algo que ya la enfermera Florence Nightingale dijo hace dos siglos, la higienización de los espacios a través de la ventilación. Hasta hace poco se estaban cerrando parques. Los planteamientos cambian en función de cómo se comporta el virus y esto obliga a que la comunidad científica sea capaz de ponerse de acuerdo para establecer las medidas más razonables en función de las evidencias disponibles y, si no las hay, en base a lo que se considere mejor para la salud pública.

P ¿Debería ser un comité de expertos el que asesorara o que cada cierto tiempo las sociedades científicas remitirían documentos consensuados?

R Los asesores que ya están trabajando en las administraciones tienen todo nuestro respeto. Lo que pedimos es que se nos consulte en temas de trascendencia que van a tener una repercusión importante o se nos permita aportar sugerencias en base a consensos sobre evidencias científicas.

P ¿Cómo plantean conseguirlo?

R Se tienen que establecer criterios para poder adoptar decisiones en torno a las medidas que se quieren implementar. Establecer criterios comunes e indicadores comunes de evaluación de las medidas que se apliquen para ver si son efectivas y si no lo son corregirlas. Ahora que se vuelven a generar confinamientos en determinadas comunidades, a veces no se tiene en cuenta que hay personas para las que el confinamiento va a ser más perjudicial, como para las familias de siete miembros que viven en 50 metros cuadrados. No queremos sustituir a los políticos, son ellos quienes deben tomar las decisiones, pero sí sería importante que en base a los consensos de la comunidad científica ellos fueran capaces de establecer consensos y no se utilicen las medidas como elementos de confrontación ni de interés partidista. La población asiste a un espectáculo en el que ve cómo se tiran los trastos a la cabeza. Además, se tendrían que incorporar otros profesionales como sociólogos, urbanistas, arquitectos y docentes para aportar ideas sobre cómo llevar a cabo las medidas de la mejor manera. Es un cambio de planteamiento de cómo adoptar las medidas en base a un consenso científico que pueda ser trasladado para lograr el consenso político.

P Una de las medidas que está clara es la necesidad de hacer test, ¿se están haciendo los suficientes?

R Una cosa es establecer criterios uniformes y otra es que no se adapten a los contextos particulares en los que se tienen que llevar a cabo. Ni es necesario la realización de test a toda la población. Lo realmente importante es la realización eficaz de los rastreos.

«Los efectos colaterales de la pandemia van a generar más necesidades de salud»

Martínez Riera pide buscar fórmulas para compatibilizar la atención al virus con la del resto de patologías y problemas

P La Atención Primaria es el dique de contención, pero ha sido la gran olvidada durante años. ¿Ahora se pueden solucionar los problemas que arrastra una Atención Primaria desbordada?

R En la primera ola se dejó de lado a la Atención Primaria en favor del hospital. Jugó un papel residual y ha quedado demostrado que fue un error porque hubiera sido un elemento importante de contención y de difusión de información de las medidas. La Atención Primaria está debilitada tras la crisis de 2008, se paralizó el incremento de profesionales. Con la pandemia se han visto las graves consecuencias. Ahora tiene un protagonismo especial en el control de la pandemia, pero con estos mimbres es difícil. Además, se está focalizando todo en el covid y se dejan de lado problemas de salud que no desaparecen como la cronicidad, la soledad, la violencia de género o los cuidadores familiares. No se les está dando atención.

P ¿Prevén un impacto grande del covid en el resto de patologías?

R Sí, en las patologías y en el resto de problemas de salud. Ya no se habla de violencia de género y no ha desaparecido. Va a haber efectos colaterales de la pandemia a medio y largo plazo en cuanto a las necesidades de salud que se van a generar como en salud mental, vulnerabilidad y soledad. La situación genera en la población una sensación de abandono e insatisfacción. Ahora se produce el efecto rebote, los profesionales de la salud han pasado de héroes a villanos, cuando no somos ni lo uno ni lo otro. Es importante establecer estrategias que permitan compatibilizar la atención al covid con la atención a otros problemas de salud. La atención absoluta al covid se puede mantener un tiempo, pero no más allá porque la gente tiene serias dudas de cómo afrontar su estado de salud. Nos encontramos con problemas de acceso a una atención personalizada.

P ¿Habría que reorganizar la Atención Primaria?

R Efectivamente. Hay que planificar, identificar problemas y necesidades y planificar estrategias, cosa que no se hace. Se actúa más en base a medidas de urgencia y ocurrencias. Planteamos que haya una organización de los servicios del Sistema Nacional de Salud en su conjunto. Una vez superada la pandemia habrá que hacer un análisis y decidir reformas estructurales.