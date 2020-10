Ni una mención a la Santa Faz. El libro «Les nostres festes», publicado por la Generalitat Valenciana coincidiendo con el 9 d'Octubre en una recopilación de las celebraciones «más relevantes» de la Comunidad Valenciana, no incluye cita alguna sobre la Peregrina de Alicante, lo que ha causado malestar entre festeros y devotos alicantinos, que incendiaron ayer las redes sociales con quejas por este «olvido» por parte de la administración autonómica. Fuentes de la Generalitat, por su parte, explicaron que solo aparecen las fiestas que son Bien de Interés Cultural (BIC). «No se trata de ningún olvido ni hay ningún interés por no incluirlo ni queremos ningún conflicto con Alicante. Solo se incluyen las peregrinaciones que son BIC», insistieron. De ahí, precisaron, que tampoco esté la romería de las Cañas de Castellón, «muy importante pero no es BIC».

La romería a la Santa Faz es un acto multitudinario en el que cada año participan más de 200.000 personas, con una antigüedad de más de cinco siglos: conmemora los episodios milagrosos que, según la tradición, tuvieron lugar en 1489 durante un periodo de sequía. Cuentan las crónicas que durante una rogativa en la que se portaba el lienzo que lleva impreso el rostro de Cristo, brotó una lágrima de la imagen y empezó a llover.

El concejal de Fiestas de Alicante, Manuel Jiménez, ha señalado que «la Santa Faz es una manifestación popular donde lo lúdico y lo religioso se aúnan y que tiene el reconocimiento de todas las administraciones. Se debe tener en cuenta por la antigüedad que tiene y por lo que supone en la provincia y en la Comunidad, porque pocos actos festivos reúnen en tan poco tiempo a tantas personas, pero una vez publicado el libro no se puede hacer nada».

El que el gobierno autonómico no haya incluido en la obra referencias a una tradición de 531 años y a una de las romerías con más participantes de España ha soliviantado a muchos alicantinos. «El libro de la discordia, no figura la Peregrina a la Santa Faz», «Grave error o desprecio al Alicante festero», «Una vez más ignoran a la ciudad, sus fiestas y sus tradiciones» o «El maltrato a Alicante es continuo» son algunos de los comentarios en redes sociales.

La Generalitat Valenciana presentó la semana pasada este libro escrito por Sergi Durbà, que está ilustrado por más de una veintena de autores. En su presentación, la directora general de Promoción Institucional dijo que es una recopilación de las fiestas más emblemáticas de la Comunidad, a la vez que remarcó la vocación divulgativa de los textos, y el «el carácter integrador, cohesionador, histórico y cultural de nuestras fiestas».

La publicación incluye las Fallas, las Hogueras, las fiestas de la vendimia, la Fira d'Agost y de Tots Sants en Xàtiva y Cocentaina; el Corpus Christi; la tamborrada; el Sexenni de Morella; las peregrinaciones; el toque manual de las campanas; las entradas de bous y cavalls; las sociedades musicales, las danzas y la muixeranga; los Moros y Cristianos; la Semana Santa; los Milagros de San Vicente; el Misteri d'Elx; las Cabalgatas de Reyes; la pirotecnia; la tomatina y el milagro del Pa Beneit.

En el apartado de romerías, se hace mención a varias celebraciones de la provincia de Castellón, como la que tiene lugar en la población de Culla en la semana del Corpus Christi y la romería de Les Useres. Se destaca en el texto las cualidades que tienen y la devoción que despiertan.

Por contra, en el apartado de Cabalgatas de Reyes es la de Alcoy la que se lleva la mayor parte de la explicación, con el reconocimiento de que es una de las más antiguas del Estado español y del mundo pues se celebra desde 1885, aunque ya aparece en documentos anteriores, de 1866. También se hace referencia al belén del Tirisiti, del siglo XIX, y se pone en valor que ambas manifestaciones sean Bien de Interés Cultural.

En cuanto a los Moros y Cristianos, se habla en el libro de la importancia de los que se celebran en el territorio comprendido entre Ontinyent y Alcoy; y hay referencias a la Semana Santa de Elche, Crevillent y Orihuela. Al Misteri d'Elx se dedica una página completa y también está el Pa Beneit de la Torre de les Maçanes.