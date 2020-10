Un dels aspectes en els quals treballa la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions és el reforç de la formació en ciberseguretat, especialment per als alumnes, de manera que aprenguen a fer un ús responsable dels dispositius i dels recursos que la xarxa posa al seu abast. Així ho va explicar José Manuel García Duarte durant la seua ponència a la sessió de «Converses de futur». El director general va indicar que hi ha una unitat específica sobre ciberseguretat, i que es preveu oferir a l'alumnat «píndoles informatives» sobre aquesta qüestió, amb xarrades i altres accions formatives.

D'altra banda, García Duarte també va assenyalar, a preguntes dels participants en el seminari digital, que la Direcció General «és coneixedora de les queixes» d'alguns docents respecte de la capacitat del sistema informàtic que dona suport a la formació telemàtica. No obstant això, recorda que durant el confinament a causa de la pandèmia de covid-19 hi va haver «un increment exponencial d'usuaris», i que malgrat «la multiplicació per tres de les infraestructures» és comprensible que hi haguera moments de col·lapse. Una situació que, en qualsevol evitar, es pretén evitar de cara al futur.

Així, el director general va explicar que la migració del programa Aules a un núvol privat, des del servidor de la Generalitat al qual es trobava fins ara, permetrà tindre molta més capacitat i, en conseqüència, que aquests problemes no es donen. A més, s'ha fet una «correcció de deficiències en el software original», de manera que «a hores d'ara, la plataforma és estable» i ha de permetre funcionar al màxim rendiment en el cas hipotètic que totes les classes tornaren a ser telemàtiques.

La dotació d'equipament informàtic als escolars que no en tenen per raons de l'economia de les seues famílies és un altre punt que es té en compte. García Duarte va recordar que «la Comunitat Valenciana va ser pionera en l'adquisició de tablets», unes 14.000, que es van dur als domicilis dels alumnes, en un «treball de logística impressionant». A partir d'ara, «el més probable és que siguen els centres els que prioritzen» a qui s'han de repartir equips. Cal recordar que la Generalitat n'ha adquirit en total 70.000.

El director general va recalcar que es treballa per a «fer un escenari de competències digitals generals» entre l'alumnat. Això, va indicar, «millorarà la competitivitat d'aquestes generacions en el mercat laboral o les seues habilitats enla vida quotidiana».