Las restricciones al ocio nocturno han liquidado el «tardeo», al menos como se conocía desde que se implantó hace ya algunos años en ciudades como Alicante. La pandemia y sus derivadas, como las limitaciones decretadas para evitar el aumento de contagios, han convertido el tradicional «tardeo» en «terraceo». Ya no se puede bailar, ya que las pistas de baile llevan meses cerradas en los locales de ocio. Tampoco hay música en los establecimientos, al menos en la mayoría de los que siguen con las persianas abiertas. Con todo, el «tardeo» reconvertido en «terraceo» -tomar unas copas con amigos en una terraza- continúa siendo el mejor momento de la semana para los locales que permanecen abiertos. Tal vez, ya el único. «En la tarde-noche del sábado podemos hacer un 85% de la caja semanal», reconoce el responsable de tres locales del Centro Tradicional y el Casco Antiguo, de los que sólo uno permanece abierto al tener licencia de bar con música. «Un local cerrado, de media, puede generar unos 2.500 o 3.000 euros al mes, porque el alquiler se sigue pagando, las tasas de basura y de veladores, por ejemplo, además de gastos sociales, luz, agua...», añade Lalo Díez, referente del sector del ocio nocturno en Alicante, quien apunta que el perfil se mantiene (personas de mediana edad), pero lamenta que haya bajado el número de visitantes de la provincia disfrutando del «terraceo» la tarde del sábado en Alicante: «Puede tener su explicación en que municipios de la provincia sí que están permitiendo abrir como cafeterías a todos sus pubs. El miedo es que la gente pierda la costumbre de venir de tardeo a la capital».

En la misma línea se muestra otro responsable de locales en la zona de ocio. «De tres locales que estoy pagando, sólo me dejan abrir uno. Esto no va a durar mucho. La situación actual no es rentable», añade Daniel Ulman.

Por ese coste elevando que lleva asumiendo desde hace más de medio año, el sector reclama que se levanten las restricciones dada la situación epidemiológica de la Comunidad Valenciana, que se sitúa entre las mejores del país, con una tasa de incidencia acumulada (casos por cada 100.000 habitantes) que ronda el centenar. También, a la espera de que Generalitat suavice al menos las limitaciones al ocio nocturno, pide ayuda al Ayuntamiento de Alicante, que van desde que permita a todos los pubs y discotecas al menos abrir con licencia de cafetería como en otros municipios -paso que no pueden dar actualmente los situados en el Centro Tradicional (donde se acumula una veintena de negocios cerrados por decreto) y el Casco Antiguo, mientras que a los del resto de la ciudad les supone un coste importante por un informe técnico que deben presentar- a que dé luz verde a la colocación de cortavientos para las terrazas.

El bipartito, que lleva semanas con esa propuesta sobre la mesa, sigue deshojando la margarita. «Estamos viendo una fórmula, pero para que puedan abrir las terrazas no en los interiores», añaden fuentes municipales. El sector da por hecho que el bipartito no les ayudará en esta crisis tras lo visto estas semanas. «Otros municipios han anunciado que no cobrarán la tasa de veladores en todo 2021 como ayuda al sector, aquí nos los cobran aún estando cerrados. No entendemos que las restricciones las ponga el PSOE (Sanidad) y los problemas los ponga el PP (Ayuntamiento). Sabemos que no hacen nada por miedo a tener una denuncia de vecinos el día siguiente a que no permitan abrir», lamenta el presidente de Alroa, la asociación que agrupa a los locales de ocio nocturno en Alicante, quien subraya que el sábado es el único momento de la semana donde existe cierto volumen de negocio, eso sí, con limitaciones: «Antes había dos franjas, la tarde y la noche, y ahora ya sólo una porque a la 1 de la madrugada, quien puede abrir, lo tiene que tener todo cerrado. Un local no puede aguantar mucho viviendo de lo que genera la tarde del sábado», añade Galdeano, para quien la prohibición de apertura del ocio nocturno está beneficiando a locales de hostelería: «Aprovechan la situación porque sirven copas, algo que antes no hacían».

Y de ahí, apuntan desde el sector, los usuarios del ocio se van a casa a seguir la fiesta. Esa tendencia la confirman desde el Ayuntamiento de Alicante, donde han reforzado el dispositivo policial en las últimas semanas para acudir a las decenas de llamadas de vecinos que alertan de fiestas privadas, sobre todo entre las dos y las cuatro de la madrugada. A la una, todos los locales que pueden abrir tienen que estar cerrados, por lo que los clientes se deben levantar minutos antes de la hora establecida. Pese a que la hostelería sí está abierta, la realidad no es mucho mejor, en general: «Necesitamos que nos ayuden, la situación es desesperada para la hostelería. Septiembre suele ser un mes bajo después del verano, pero el inicio de octubre está siendo caótico», apunta María del Mar Valera desde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (Apeha). Esa difícil situación ha provocado concentraciones, manifestaciones y una «campaña en redes», en la que el ocio nocturno ha denunciado que no tiene «nada que celebrar», coincidiendo con el 9 d'Octubre. «Reivindican un tratamiento digno», defendieron desde Alroa.