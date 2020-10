P ¿Qué balance realiza del primer mes de curso?

R Ha sido un mes muy intenso, con muchísimo trabajo, porque, aunque habíamos dejado muchos aspectos preparados en el mes de julio, hemos tenido que adaptarlos a las nuevas instrucciones y protocolos recibidos en septiembre. Pero una vez que ya estamos en marcha, el balance es satisfactorio, teníamos ganas de volver.

P ¿Cómo ha sido la adaptación de los niños a las nuevas normas sanitarias?

R Los niños se caracterizan por su capacidad de adaptación, van aceptando las normas, saben que estas novedades son requisitos para una vuelta a las aulas segura. Y una vez se encuentran inmersos en su grupo-clase se centran en su aprendizaje y se olvidan de lo demás.

P ¿Cree que los llamados «grupos burbuja» son un acierto?

R Pienso que sí, esta opción permite a los niños y niñas más pequeños socializar, jugar,…; en nuestro centro se organizan de esta manera, grupos estables de convivencia, desde Infantil hasta 3º de Primaria. Ya los más mayores, a partir de 4º deben mantener la distancia mínima interpersonal de 1'5 metros.

P Hay alumnos, sobre todo los más pequeños, que han sido separados de sus amigos para hacer los grupos burbuja, lo que ha supuesto «pequeños traumas». ¿Se está haciendo algún seguimiento especial de estos niños, para ver cómo están?

R No ha sido una medida únicamente del alumnado de menor edad, hemos tenido que compensar grupos para acoplarlos a los espacios disponibles, así que hemos reorganizado desde Infantil hasta 5º de Primaria. La semana anterior al inicio de las clases había mucha preocupación ante la «pérdida» o separación de sus amistades, pero una vez han vuelto a las clases los temores han desaparecido, tienen los amigos de antes más otros nuevos. En nuestro centro veníamos haciendo actividades donde se mezclaban los grupos de uno o varios niveles, por lo que muchos ya se conocían. Pero, por supuesto, desde las tutorías se está realizando un seguimiento, pero de momento no se ha detectado nada preocupante.

P Después de seis meses sin clases, desde marzo, ¿cómo están afrontando las primeras semanas desde un punto de vista académico, son clases de repaso, de ver cómo están de nivel?

R Al finalizar el curso pasado, se elaboraron informes individuales de cada alumno donde se detallaba los aspectos a tener en cuenta durante este curso, por lo que las programaciones ya se han adaptado para incluir aquello que no se pudo trabajar desde marzo. Hemos realizado, como todos los cursos, evaluaciones iniciales, y a partir de ellas, vemos el nivel real que será el punto de partida de cada unidad didáctica.

P ¿Cómo ha sido el inicio de curso para los más pequeños, los de 3 años?. ¿Se ha sido flexible en las entradas y salidas con los padres, que en años anteriores durante las primeras semanas podían entrar con ellos a clase a primera hora?

R Hemos podido llevar a cabo el periodo de adaptación, eso sí, como bien indicas, los progenitores no han podido participar dentro de las aulas; pero los horarios de incorporación han sido flexibles, así como los grupos reducidos.

P ¿Los profesores hablan con los escolares del coronavirus, los niños les muestran sus inquietudes?

R Por supuesto, en el plan de acción tutorial se contempla tanto la parte informativa sobre el SARS-CoV-2 y la covid-19, como la de promoción de la salud, sobre todo la salud emocional, escuchando sus preocupaciones y temores, y actuando ante la posible aparición de comportamientos estigmatizadores.

P En el colegio tienen aulas específicas para menores con diversidad funcional. ¿Cómo ha sido su organización? ¿Ha diferido mucho del resto de las aulas?

R Estos alumnos de Educación Especial también se han organizado como grupos estables de convivencia, junto con su tutor especialista en Pedagogía Terapéutica y su Educador. Por sus características no pueden mantener la distancia mínima ni tampoco usan mascarilla, aunque tengan más de 6 años. Por esto, no pueden interactuar con su grupo de referencia como venían haciendo, medida que lamentamos ya que supone un paso atrás en la inclusión.

P ¿Cree que las directrices de Conselleria son muy generales?

R Efectivamente son muy generales, es difícil que recojan todas las casuísticas; además van cambiando y actualizándose continuamente. Constantemente nos surgen muchas dudas, no somos especialistas en Sanidad.

P Tras un mes de curso escolar. ¿Qué echan en falta y piden a Educación?

R De momento no se nos han presentado muchas necesidades, pero me preocupa el que en un momento determinado varios profesores estén de baja o a la espera de una PDIA y no tengamos suficiente personal para atender a los alumnos, o que la comunicación con Salud Pública no sea tan rápida como nos gustaría para poder tomar decisiones adecuadas. A los padres les pedimos mucha comprensión, estamos trabajando mucho y necesitamos que colaboren y valoren nuestro esfuerzo.

P El comedor es una de las grandes preocupaciones de los padres, ¿cómo se está gestionando?

R Hemos dejado el espacio del comedor para el alumnado de 4º, 5º y 6º, que han de mantener la distancia de 1'5 metros; mientras que el resto de niveles, organizados como grupos estables de convivencia, mantienen esta agrupación y comen en sus respectivas aulas. Cada grupo es atendido por un monitor, quien se encarga de higienizar su aula y la comida se sirve utilizando carros con bandejas-termos que hemos adquirido. La mayoría de familias ha seguido confiando en nuestro comedor, mantenemos casi el mismo número de comensales que el curso pasado.

P A diario vemos en las noticias el cierre de aulas por rebrotes. ¿Cree que el curso se acabará en las aulas?

R Espero que sí, las noticias actuales nos informan de que cierran un aula cuando hay un caso positivo si es grupo estable de convivencia o cuando hay un brote en aula con distancia de seguridad, pero el resto del centro sigue funcionando.