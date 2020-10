Los socialistas reclaman al bipartito, dirigido por Luis Barcala (PP), que convoque la comisión Puerto-Ciudad para que “paralice la privatización” del faro de Cabo de la Huerta, en alusión a una concesión aprobada por la Autoridad Portuaria para un proyecto de restauración.

La concesión para la reforma y explotación de los edificios anexos al faro del Cabo de las Huertas, tras el concurso público al que se presentaron cinco empresas de restauración, fue finalmente otorgada por el Consejo de Administración del Puerto hace diez días por un plazo de quince años, tras rechazar las 152 alegaciones planteadas. Los socialistas no presentaron alegaciones a la iniciativa, como sí hicieron Unidas Podemos y Compromís, quien también llevó el asunto al pleno a través de una presunta al gobierno municipal.

Justo hace un año, el Grupo Municipal Socialista (GMS) llevaba al pleno una iniciativa para la creación de una comisión municipal puerto-ciudad para “crear un foro -al que se invite a participar a los responsables de la Autoridad Portuaria- para analizar y consensuar todos los planteamientos urbanísticos, medioambientales y económicos que conecten al recinto portuario con el resto del espacio urbano”. La iniciativa se aprobó por unanimidad de todos los grupos municipales. Sin embargo, “el alcalde Barcala en todo un año no se ha dignado a convocar la comisión, si quiera a constituirla”, añaden en un comunicado, en el que añaden que “durante este año esa comisión podría haber trabajado, entre otras cosas, en la resolución del problema creado cuando no se renovó con el Puerto la Estación de Autobuses, pasando de 70.000 a 200.000 el costo de la concesión de la estación”.

“Ahora se ha vuelto más grave”, según los socialistas, “ya que Barcala tampoco la ha convocado ante la apertura de una concesión en el Faro del Cap de l’Horta, por lo que ha sido dejado en manos privadas sin que el Ayuntamiento haya hecho nada por proponer otros proyectos con carácter público, como es su obligación, proyectos que no restan la capacidad turística ni el desarrollo económico”. Tampoco se ha constituido la comisión de Tabarca, apuntan los socialistas, quienes aseguran que en ese órgano “quieren instar a Barcala a que proponga al Puerto de Alicante una concesión para convertir el Faro de Tabarca en un centro de interpretación o cualquier proyecto que proteja nuestro patrimonio y sea un atractivo tanto para los alicantinos como para nuestros visitantes”.

El Grupo Municipal Socialista subraya de que otros ayuntamientos socialistas de la provincia “sí se han presentado a estas concesiones al mismo Puerto de Alicante en Xàbia y l’Alfaç del Pi, y han sido otorgadas al municipio para proyectos medioambientales, culturales o tecnológicos”. Según el comunicado de los socialistas, “fueron los Ayuntamientos de esos municipios los que no permitieron concesiones privadas cuando son tan turísticos como lo puede ser Alicante. El Puerto de Alicante, responsable de los Faros en esos municipios, ha colaborado con ellos para que ahora exista el Centro de Interpretación del Cabo del Albir y el futuro del Cabo de San Antonio”.

Sin embargo, en Alicante, “Barcala ha mirado a otro lado y ni ha propuesto nada para Alicante ni se ha presentado al concurso con ningún proyecto, aunque fuera únicamente turístico”. “Han preferido que se abra un restaurante de lujo y han negado la posibilidad de que Alicante, como Xàbia o L’Alfaç, cuente con un verdadero proyecto de altura que podría convocar también un turismo de altura, no el proyecto de ciudad-comedero que defiende una Vicealcaldesa sin ideas”, según los socialistas, quien dicen saber “por qué Barcala no ha convocado la comisión municipal de la que ahora se cumple un año: porque de esa comisión podía salir una propuesta para la concesión del Faro de Cap L’Horta y no lo podían permitir ni él ni la Vicealdaldesa”, matiza el portavoz socialista, Francesc Sanguino.

Además, según apuntan, han “exigido que el Ayuntamiento se presente con un proyecto a la Autoridad Portuaria sobre el Faro de Tabarca, con el fin de que no quede en manos privadas o en proyectos que beneficien a unos pocos”.

Respecto al proyecto en el faro del Cabo de la Huerta, la ciudadanía, según recalcan los socialistas, se ha puesto en marcha en una plataforma con más de siete mil firmas “en contra de perder el faro y dejando más de mil comentarios en la cuenta de Instagram del alcalde sin que este se sienta aludido”.

Por ello, los socialistas exigen que el alcalde de Alicante convoque “por primera y de una vez” la comisión que se aprobó en el pleno para tratar de paralizar el proyecto en el Faro. “No somos optimistas porque si presentamos una moción nos la deniegan, si la aprueban no convocan las comisiones, y si presentamos una declaración institucional, no se cumple. Todo porque, como siempre, Barcala no gobierna, deja pasar los días, los meses y los años, se dedica a hablar del Gobierno y Alicante sigue varada entre la basura, la pérdida de patrimonio, el abandono social y la falta de oportunidades sin que a él le preocupe lo más mínimo”, indica el portavoz socialista.