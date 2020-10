Hasta un mes de retraso para recibir la vacuna de la gripe. Es la situación que se vive en algunos centros de salud de la ciudad de Alicante, para enfado de los pacientes considerados grupo de riesgo, que critican que nadie les está llamando y que tienen que desplazarse hasta su centro de salud para poder conseguir una cita, muchas veces, sin éxito.

«Tengo 67 años y sufro una enfermedad pulmonar, por lo que se supone que tengo que ser de los primeros a los que se vacune. Pero como nadie me ha llamado he tenido que ir al centro de salud y cuál ha sido mi sorpresa que me han dado cita para el 14 de noviembre», lamentaba un paciente del centro de salud Cabo Huertas. Otra familia de este centro señala que tienen que esperar hasta el 20 de noviembre para vacunar a su hija, que sufre una enfermedad que hace necesario que cada año se proteja frente a la gripe.

En otros centros de salud de la ciudad de Alicante, como el de San Blas, también se repiten las quejas de los usuarios por la manera en la que se está organizando la campaña de vacunación. «No me han llamado, así que he tenido que venir al centro de salud para que me den cita. Me han dicho que no tienen huecos y que pruebe a venir la semana que viene a ver si me pueden dar una cita», lamentaba un octogenario del barrio a las puertas del centro de salud. El presidente de la asociación de vecinos de San Blas, Rafael Ruiz, asegura que las citas se están demorando entre 15 días y un mes y critica que a los pacientes no se les esté llamando por teléfono, como anunció Sanidad al arranque de la campaña. «Hay gente de 90 años que tiene que hacer cola y esperar a las puertas del centro de salud para que, con un poco de suerte, le den una cita. Estos pacientes tendrían que ser prioritarios».

Desde la Conselleria de Sanidad señalaron que la rapidez en administrar la vacuna de la gripe depende de la organización de cada centro de salud y de la población mayor que cada uno tiene. No obstante, desde la conselleria, sostienen que aún hay margen suficiente de tiempo para recibir la vacuna, ya que la campaña arrancó hace diez días. Sanidad quiere vacunar este año de la gripe al 75% de los grupos de riesgo y trabajadores sanitarios para tratar de evitar que las complicaciones de esta dolencia sobrecarguen el ya de por sí saturado sistema sanitario. La vacuna está recomendada para las personas mayores de 65 años y menores de esta edad pero con enfermedades que pueden agravar la infección por gripe. El sindicato de Enfermería, Satse, ya anunció que la campaña de la gripe, la más ambiciosa de los últimos años, llega con los centros de salud al borde del colapso por el coronavirus y con el personal de enfermería muy sobrecargado de trabajo.

Los nuevos casos notificados han subido en las últimas horas, aunque esta cifra puede estar influida por el largo puente.

Balance diario

Respecto al balance diario de casos, la conselleria de Sanidad ha registrado en la provincia de Alicante 288 nuevos contagios de coronavirus en las últimas horas (761 en el conjunto de la Comunidad), lo que supone un importante repunte respecto a días anteriores y la cifra más alta de casos desde el pasado 24 de septiembre. No obstante, hay que tener en cuenta que los días pasados, tras el largo puente del 9 d´Octubre y el Pilar, los nuevos contagios notificados por Sanidad fueron especialmente bajos. Con el aumento de casos de las últimas horas, la Comunidad Valenciana vuelve a sobrepasar levemente los 100 casos por 100.000 habitantes, aunque se mantiene como la segunda con mejores tasas de contagio de toda España, solo por detrás de Canarias.

En las últimas horas la provincia ha registrado una nueva muerte por coronavirus, que eleva el total de decesos a 590 desde marzo. Sigue siendo preocupante la velocidad con la que aumentan las hospitalizaciones de enfermos de coronavirus. En la última jornada hay 10 personas más ingresadas hasta un total de 183, la cifra más alta desde el 26 de abril. En las Unidades de Cuidados Intensivos permanecen 33 personas. En cuanto a los nuevos brotes, hay siete en la provincia de Alicante. El más numeroso se ha detectado en Cox, es de origen social y afecta a 24 personas.

A día de hoy, hay algún caso positivo en nueve residencias de mayores de la provincia.

Por último, el instituto Navarro Santafé de Villena ha registrado dos positivos en covid-19 entre sus alumnos en lo que va de mes. Así lo ha confirmado la dirección del centro ante el temor que la situación ha generado en algunos padres. El primero de los casos se produjo en un ciclo superior del turno de la tarde y obligó a confinar en sus casas a nueve contactos estrechos del estudiante contagiado. El origen fue de carácter social. Es decir, externo al centro. Este grupo ya ha retomado las clases con normalidad y entre los aislados no se ha registrado ningún nuevo positivo.