La tensión política se trasladó ayer al Auditorio Internacional de Torrevieja, lugar escogido por la Conselleria de Sanidad para anunciar oficialmente que en octubre de 2021 el Departamento de Salud de Torrevieja pasará a la gestión pública. Los alcaldes de los diez municipios que atiende este área sanitaria tienen criterios muy dispares con respecto a esta decisión de la Generalitat, en función de si pertenecen a un partido político o a otro. Así, los alcaldes del PP, entre los que se encuentran los de los dos municipios más grandes que atiende el departamento, Torrevieja y Orihuela (solo la costa), no dudaron en evidenciar su enfado por la forma escogida por la consellera Ana Barceló para hacer el anuncio, sin haberse reunido antes con los regidores, como le pidieron. El regidor torrevejense, Eduardo Dolón, señaló que «es una tomadura de pelo, una sinvergonzonería la forma de proceder, de actuar y de convocarnos». Dolón se lo reprochó a Ana Barceló en la reunión y tras ella dijo que «le he preguntado cómo se va a materializar la concesión, cómo va a ser la relación con la concesionaria, porque tras lo que ocurrió en Alzira hubo una fuga de profesionales de la misma a otros departamentos y solo falta que los pocos médicos que hay se vayan».

Los regidores preguntaron a Barceló por las inversiones. Ribera Salud anunció un plan para invertir 40 millones de euros en cinco años, incluida la construcción del segundo centro de salud de Orihuela Costa, algo muy demandado. Un plan que no consensuó con la Conselleria. Eduardo Dolón dijo que la consellera les ha trasladado que «en el presupuesto de 2022 intentarán consignar alguna de las inversiones que nos ha comprometido el departamento con nosotros, aunque no he recibido respuesta sobre si se comprometía a la inversión de 20 millones para Torrevieja que sí contemplaba la concesionaria». «Como torrevejense no voy a permitir que se nos ningunee de esa manera y tampoco que nos quiten algo que es mucho mejor que el servicio sanitario que se presta en la Comunidad Valenciana» y anunció que a partir de ahora inicia la posición de «defender lo mucho, bueno y barato y mejor asistencia».

Por su parte, el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, quien también criticó que «se tome una decisión de este tipo sin contar con los alcaldes», dijo que «lo que está bien, lo que funciona bien, no lo toques, porque hay cosas buenas tanto en la gestión pública como en la privada». Bascuñana, que fue director del Hospital público de la Vega Baja de Orihuela, se pregunta «qué funciona mal de este hospital y falta mucha información y se debería haber hecho con más participación». El regidor oriolano asegura que lleva cuatro años reclamando a la Conselleria de Sanidad el segundo centro de salud en Orihuela Costa «por lo que no digan que es oportunismo de la concesionaria». «El único interés que nos mueve a mi y al alcalde de Torrevieja es dar el mejor servicio sanitario a nuestros vecinos, sea una gestión privada o pública, porque la sanidad es universal, para todos», concluyó el regidor oriolano. Inversiones

Los regidores socialistas se mostraron favorables a la reversión. El alcalde de Rojales, Antonio Pérez, quiso tranquilizar a los vecinos «porque esto no afectará al servicio, sino a la forma de prestarlo, y tanto la Conselleria como la concesionaria es gente responsable y colaborarán en este proceso». Pérez alabó la gestión de Ribera Salud «que ha sido buena este tiempo» pero insistió en que «ya no toca, habrá un sistema igual o mejor», que es el público.

El regidor de Guardamar, José Luis Sáez, fue uno de los más activos en defender la gestión de la consellera en este asunto y recordó que en su municipio se dio a conocer la plataforma de ciudadanos a favor de la reversión. «Es una gran noticia y mandar un mensaje de tranquilidad a vecinos y trabajadores, esto tiene su tiempo para buscar la mejor fórmula». Sáez añadió que también los regidores socialistas pidieron a la consellera que «dé cuanto antes seguridad a los trabajadores» y que se le ha exigido un plan de inversiones «porque el de la concesionaria era una venta de humo».

El alcalde de Los Montesinos, el socialista José Manuel Butrón, señaló que «debemos estar todos unidos para conseguir la mejor atención para los ciudadanos y lo importante es que tengamos una sanidad pública y universal y mejorar las condiciones»

Las reacciones al anuncio de la Conselleria de Sanidad de no prorrogar la concesión a Ribera Salud llegaron desde todos los ámbitos y puntos de la Comunidad Valenciana. La portavoz del PPCV, Isabel Bonig, acusó al jefe del Consell, Ximo Puig de que «no sigue un criterio sanitario en la reversión del Hospital de Torrevieja, sino político». Por su parte, el presidente de la patronal CEV, Salvador Navarro, calificó la decisión de «error», dijo, «como el que se cometió en Alzira con Ribera Salud, que contaba con un nivel de satisfacción entre los usuarios muy alto». «El nivel de asistencia y servicios de la sanidad pública no es el mismo que puede tener un hospital público con gestión privada», defendió, para añadir que la concesión de la gestión a la iniciativa privada no es privatizar la sanidad.