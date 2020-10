Tras el primer mes de clases escolares conviviendo con el coronavirus, el portavoz de los pediatras en la Comunidad apunta que tanto los últimos estudios al respecto como la experiencia en las aulas indica que los niños no se contagian entre ellos, y que tampoco son los primeros en llevar la covid-19 al hogar. Otra cosa es lo que pueda venir este invierno. Este curso arrancó con el temor de los pediatras al contagio entre los escolares. No se sabía cómo iba a comportarse el virus en las aulas. Un mes después, el presidente de la Sociedad Valenciana de Pediatría comparte conclusiones impensables un mes atrás.

P ¿Qué hay del temor al contagio entre los más pequeños con motivo del inicio del curso?

R Parece ser que los niños no son transmisores eficaces del coronavirus. Después de un mes de apertura de los colegios, la sensación es de que los niños no se contagian entre ellos, o muy poco, y que tampoco lo transmiten mucho entre ellos. No vemos muchas PCR positivas en niños. El 90% tienen un antecedente familiar con positividad previa. Los niños no son los primeros que llevan el covid a casa ni contagian a sus padres, la mayoría procede de un antecedente previo. Es lo que dice la experiencia.

P Parece claro que con el frío se empeorará la situación, porque entre otras cosas habrá que cerrar ventanas y aulas.

R Veremos en invierno lo que se puede mantener, porque hay casos positivos en colegios, pero al investigar la pertenencia, deriva de las familias y otros colectivos. Aunque la bibliografía sobre el resultado de distintos estudios sigue siendo disperso, porque no es igual analizarlo en campamentos al aire libre, y el empeoramiento del tiempo climático en el otoño e invierno llevará a cerrar las aulas que ahora abren puertas y ventanas, se pueden sacar algunas conclusiones relevantes en línea con lo experimentado también en nuestra Comunidad. Que el contagio sea en un colegio y haya otros 5 ó 10 secundarios en el aula no se está dando. Como mucho, hay dos o tres, y de transmisión más familiar.

P Los pediatras siguen alertando de la presión asistencial que sufren, pese a los contagios escasos entre los menores.

R En general partimos de que el sistema sanitario es escaso y sufre una hiperfrecuentación mayor de lo normal. Cuando las familias y las autoridades no quieren la responsabilidad, y el sentido común no funciona, se lleva a un niño con vómitos a Urgencias cuando viene mejor al adulto, y al día siguiente, al colegio. Ha pasado así muchos años, por una educación sanitaria de comodidad y asistencia cuándo y cómo se ha querido. Pero que en el centro de salud se junten de 20 a 40 personas en esta situación de pandemia no puede ser. Ni juntos ni en un espacio cerrado. Hay que evitar aglomeraciones. De todo se aprende, pero ante catarros banales y si no llega la fase aguda de la enfermedad, con ibuprofeno o paracetamol un par de días no se necesita asistencia médica.

P Entenderá el temor al contagio y la inseguridad sobre los síntomas en un niño.

R Parece que todo pueda ser coronavirus y ante cualquier moco, dolor de garganta o cefalea se produce la avalancha en las consultas, independientemente de las emergencias. Lamento que no haya un acceso telefónico y centralitas adecuadas, pero los pediatras no tenemos la culpa. No hay que presentarse sin avisar, con 37,5 de fiebre y tos. Hay que canalizar la demanda de atención telefónica y habilitar circuitos diferenciados, pero no se puede ir cuando se quiere.

P ¿Y qué hacer cuando del colegio avisan a los padres?

R Los colegios llaman a los padres ante cualquier síntoma para que recojan al niño, pero no quiere decir que se vayan directamente al centro de salud, sino para evitar un contagio en función de lo que tenga el niño. Y, luego, tras observarle unas horas, optar por la valoración del pediatra. Enfermo no se debe estar en el colegio, pero no tiene por qué ser una urgencia, y hay que preguntar qué le pasa, si solo hay dolor de cabeza o deriva en fiebre, para pedir una cita.

P ¿Y si la cita se tiene en cinco días, con suerte?

R En Pediatría en toda la Comunidad siempre damos cita para el mismo día o el siguiente, y durante todo el año, salvo algún colapso puntual. En Atención Primaria la presión es bestial, pero es raro que un niño no tenga cita. Puede haber casos de gripe y durante dos semanas se concentra todos los años una demora, pero ahora el problema de la demanda es de valoración, y al plantearse por cualquier cuestión, que no es que se encuentre mal el niño, se suman muchas demandas.

"Los colegios llaman a los padres ante cualquier síntoma para que recojan al niño, pero no quiere decir que se vayan directamente al centro de salud"

P ¿Por teléfono es posible diagnosticar covid o catarro?

R El pediatra valora si debe ser una cita presencial. No queremos que coincidan covid y los catarros de toda la vida, que presentan confusión y dan mucha faena. Desde el punto de vista clínico es difícil distinguir el coronavirus de otros procesos y eso dará lugar a mucha PCR, pero su rendimiento es escaso. Salen pocos casos positivos en niños, y sobre todo son de transmisión familiar, pero en ningún caso hay que ir a clase con fiebre, toses o estornudos.

P ¿El aumento de vacunación de la gripe podría reducir la sobrecarga en las consultas?

R De momento no hay instrucciones ni disponibilidad de vacunas para los que no sean pacientes de riesgo y vulnerables, mayores de 64 años o con patologías e inmunodeprimidos. Habrá más tasa de vacunas en la población de riesgo, y si cogen menos la gripe y se cumplen las medidas higiénicas, mascarilla etc., que evitan cualquier afección respiratoria, es de suponer que habrá menos gripe.

P ¿Lo que sirve contra el coronavirus funciona con la gripe?

R Estar más tiempo al aire libre y menos en sitios cerrados, e interactuando menos, genera menos cataros y menos gripe, y a lo mejor eso nos salva, porque lo que sirve para el coronavirus sirve para los demás. Pero los catarros van a venir y no se debe ir al colegio hasta estar completamente sano.