«Cuanto más personal y especialistas puedan atender a nuestro alumnado, mejor, es evidente. En los centros educativos no se prohíbe la entrada a personal sanitario, y de forma habitual enfermeros hacen campañas de salud sexual y de sensibilización sobre temas determinados». El conseller de Educación, Vicent Marzà, quiere zanjar la polémica sobre la presencia o no de enfermeras en los centros educativos el curso del coronavirus, y concreta que «la enfermera expresamente contratada por un ayuntamiento no se prohíbe, siempre que ayude a la comunidad educativa con un protocolo claro, lo apruebe el consejo escolar y sus funciones estén de acuerdo con el plan de contingencia del centro escolar». No percibe problemas en que se incorporen a colegios e institutos, aunque personalmente reitera que donde ve más necesario el refuerzo de Enfermería en estos momentos es en los centros de salud, como indican desde Sanidad.

La evolución de la pandemia ha traído consigo campañas del Colegio Oficial de Enfermería (Cecova), el sindicato mayoritario del sector, SATSE, y el sindicato docente ANPE, por impulsar la presencia de la enfermera escolar en todos los centros, y desde la oposición política PP y Ciudadanos también lo reclaman. Pero las consellerias de Educación y de Sanidad mantienen al profesional de referencia en los centros de salud para los centros escolares, y han nombrado un encargado de covid en cada centro educativo para detallar contactos de posibles contagios al centro de salud.

Educación deriva en los ayuntamientos y sus competencias de salud pública la posibilidad de contratar «un servicio de enfermería especializado», y concreta que la conselleria no lo hace « porque dicho personal es de la Conselleria de Sanidad», como añaden a preguntas de este diario.

Su presencia en la aulas requiere de un plan aprobado por el ayuntamiento de que se trate, que debe «darle cobertura jurídica». Y así es como lo vienen haciendo en Mutxamel desde 2011, renovando los contratos cada año como detalla el concejal del PP Rafael García Berenguer, por no más de 15.000 euros –con un contrato menor– y en contacto con el Colegio de Enfermería, que facilita los profesionales a través de una bolsa laboral. Los cinco colegios e institutos de la localidad cuentan con una enfermera un día a la semana cuatro horas, coordinada con el gabinete psicopedagógico. «Aporta su experiencia sanitaria, da seguridad y descarga a los equipos directivos que este curso tienen más trabajo de lo habitual con el covid», añade el edil. Aunque es partidario de que «el esfuerzo debería hacerlo la conselleria», afirma que los padres están muy satisfechos con el servicio y que por eso lo mantienen.

La vecina Sant Joan d'Alacant tiene a su vez previsto incluir esta figura en los colegios este curso, como precisa la concejala Julia Parra. «Estamos redactando los pliegos para incorporar una enfermera escolar. Se llevará a pleno, con un presupuesto específico. En Ciudadanos lo pedimos desde 2016 y ahora se suma el covid», subraya. El alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, del PP, también apunta su interés, aunque concreta que «eso no significa que dejemos de reclamarlo a la conselleria». Y en términos similares se pronuncia la edil del PP, Julia Llopis, en Alicante.