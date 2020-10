La Policía Local se ha presentado esta mañana en la zona de la Explanada donde se realizan las obras para renovar el paseo al negarse algunos hoteleros a desmontar terrazas por no haber recibido notificación oficial de la ocupación de la vía pública para estos trabajos. Aunque algunos testigos han explicado que inicialmente los agentes han multado a la empresa que ejecutará el proyecto al entrar con camiones en el paseo (dado que al parecer la Policía tampoco tenía comunicación de las obras), la sanción se ha levantado tras mostrarles el acta de replanteo, documento de carácter municipal que, según ha explicado el concejal de Urbanismo, Adrián Santos (Ciudadanos), supone el inicio de las obras. Los hosteleros han vuelto a criticar esta mañana las gestiones realizadas por el Ayuntamiento y que Ocupación de Vía Pública no les haya notificado su inicio, de ahí que algunos propietarios se hayan negado a desmontar sus estructuras de veladores.

Los hosteleros de la Explanada se quejaron ayer en un comunicado firmado por 12 propietarios de la falta de información oficial sobre el inicio de las obras. Santos replica que, aunque comunicación oficial no se ha hecho, se les informó en reuniones previas y que las obras no podían empezar hasta que se firmara el acta de replanteo, trámite que se hizo ayer. Este documento "supone que ya hay obra y que las terrazas tienen que estar desmontadas". El edil del equipo de gobierno ha añadido que ya se ha comunicado el trámite a Ocupación de Vía Pública y que este departamento lo notificará a los propietarios, a la vez que ha insistido en que "aunque no haya llegado la comunicación oficial, ellos lo sabían", ha señalado en referencia a los hosteleros. En este sentido, ha recordado que en septiembre se celebraron dos reuniones con estos negocios y que se les explicó que se empezaría en la primera semana de octubre o después de la festividad del Pilar. "Estaban avisados para el día 13 (el martes) aunque los primeros días tampoco se meten las palas y Aguas tenía que cortar el suministro para hacer una arqueta en Canalejas".

El concejal ha explicado también que se trata de una obra que lleva dos años de retraso y que, tras el estado de alarma, el Ayuntamiento planteó a los restauradores si querían que se hiciera o no, y una mayoría dijo que cuanto antes para que la remodelación esté acabada antes de Semana Santa de 2021.

Los hosteleros han dicho, en cambio, que se enteraron de que las obras se iniciarían el día 13 por una nota de prensa y que la falta de comunicación oficial bloquea tanto a la empresa que ejecuta las obras como a ellos mismos, perdiendo horas de trabajo. "No es culpa de los operarios ni de los hosteleros. Siempre que el Ayuntamiento va a disponer de la zona de terrazas nos lo notifica", han indicado. "No sabemos si podemos montar o no la terraza. La Policía Local no tiene constancia, y Vía Pública dice que Urbanismo no le ha dicho nada. Es básico para nosotros tener la notificación para poder hacer los ERTE" de empleados durante el periodo en que no puedan tener los veladores. Asimismo, insisten en que a las reuniones de septiembre muchos no fueron convocados. En este sentido, Santos ha dicho que algunos hosteleros no están asociados y es muy difícil la comunicación uno a uno, "pero a la reunión previa vinieron todos y se les dio un teléfono de contacto".

Carril bici

Sobre la modificación del proyecto que ahora se inicia para introducir un carril bici que ha puesto en pie de guerra a los hosteleros, el concejal de Urbanismo afirma que irá por una zona ajardinada, siempre que quepa, y que no supondrá una merma de terrazas, con las que asegura que no interferirá. La idea, ha señalado, es aprovechar la ampliación de la zona ajardinada entre el paseo central y el lateral para salvar los desniveles que crean las escaleras y rampas, e introducir un tramo de senda ciclista que conectará con el Postiguet y el Acceso Sur dándole continuidad por Ramón y Cajal, lo que llevará más público a la zona. "Nos estamos planteando si cabe el carril pero no se quitarán mesas. Hablaremos con Ocupación de Vía Pública para reajustar la zona y hacer un plan especial como los de Castaños o Gabriel Miró", ha concluido el edil.