Accidentado inicio de obras en la Explanada. Los hosteleros de la mitad del paseo que se va a reformar a lo largo de los próximos seis meses, entre la Rambla y Canalejas, se negaron ayer a retirar los veladores al desconocer el inicio formal de los trabajos pues no habían recibido la notificación oficial del departamento de Ocupación de Vía Pública. La Policía Local acudió por la mañana a la Explanada después de que camiones de la obra entraran en el paseo: la empresa tuvo que presentar el acta de replanteo, último trámite urbanístico previo a la ejecución, para no ser sancionada dado que los agentes tampoco tenían comunicación al respecto.

El Ayuntamiento se comprometió a enviar hoy, en manos de la autoridad policial, la comunicación que piden los hosteleros del paseo, que a cambio deberán abstenerse de montar los veladores. Ayer la empresa valló la zona de las dos primeras pérgolas, donde las mesas y sillas ya habían sido retiradas, y a desmontarlas.

El acta de replanteo se firmó el miércoles e implica de facto el inicio de la remodelación del paseo, según explicó ayer el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, de Ciudadanos, quien insistió en que este documento «supone que ya hay obra y que las terrazas tienen que estar desmontadas».

Los hosteleros criticaron de nuevo las gestiones realizadas por el Ayuntamiento y que sigan sin tener comunicación oficial del comienzo de los trabajos, a lo que Pérez replicó que se les informó en reuniones previas en septiembre pero que ya se ha comunicado el trámite a Ocupación de Vía Pública y que este departamento lo notificará a los propietarios.

Los restauradores quieren esta notificación oficial «para poder tramitar los ERTE de empleados» durante el periodo en que no podrán montar los veladores, una actividad esencial para estos negocios puesto que concentra hasta el 95% de la facturación. Asimismo, abundaron en que muchos de ellos no fueron convocados por el bipartito a las reuniones de septiembre. Pérez admitió que algunos hosteleros no están asociados y es muy difícil la comunicación uno a uno, «pero a la reunión previa vinieron todos y se les dio un teléfono de contacto».

El responsable de Urbanismo abundó en que la obra lleva dos años de retraso y que, tras el estado de alarma, el Ayuntamiento planteó a los restauradores si querían que se hiciera o no, y que una mayoría pidió que sí y cuanto antes para que la reforma acabe para la próxima Semana Santa.

Otro punto de fricción es la modificación del proyecto de obra que acometerá el equipo de gobierno para introducir un carril bici. El edil de Urbanismo aclaró que irá por una zona ajardinada, siempre que quepa, no por delante de las terrazas, y aseguró que tampoco mermará el número de mesas y sillas, para lo que se elaborará un plan especial de veladores similar a los de Castaños o Gabriel Miró.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha iniciado los trabajos de reposición de las teselas perdidas en la mitad del paseo de olas más próxima a la plaza del Mar, donde había varios puntos con «calvas».