El 40,4% de los municipios de la provincia de Alicante han tenido brotes de coronavirus desde la finalización del estado de alarma, a finales del mes de junio, según los datos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. En concreto, en 57 de las 141 localidades de la demarcación se ha producido al menos un episodio de tres o más casos de covid-19 relacionados entre sí a lo largo de estos casi cuatro meses.

El porcentaje de municipios afectados por los rebrotes es similar al del conjunto de la Comunidad Valenciana (39,9%), donde son 216 localidades de un total de 542 donde se ha contabilizado al menos un brote. El primero de ellos se registró en Rafelbunyol (Valencia) el 24 de junio.

Los municipios alicantinos donde se han registrado brotes de coronavirus son Albatera, Alcoy, l'Alfàs del Pi, Algorfa, Alicante, Almoradí, Altea, Aspe, Banyeres, Benejúzar, Beniarrés, Benidorm, Benijófar, Benilloba, el Poble Nou de Benitatxell, Bigastro, Busot, Callosa de Segura, Calp, Castalla, Catral, Cocentaina, Cox y Crevillent, Dénia, Dolores, Elche, Elda, Finestrat , Gata de Gorgos, Guardamar del Segura, Hondón de las Nieves, Ibi, Monforte del Cid, Los Montesinos, Muro, Novelda, la Nucia, Ondara, Onil, Orihuela, Petrer, Pilar de la Horadada, Pinoso, Redován, Rojales, San Isidro, Sant Joan d'Alacant, Santa Pola, Sax, Teulada, Tibi, Torrevieja, la Vila Joiosa, Villena, Xaló y Xixona.

En tan sólo cinco de los 65 municipios de la Comunidad Valenciana con más de 20.000 habitantes no se ha producido ningún brote de covid-19. Cuatro de ellos pertenecen a la provincia de Alicante, y tres de ellos están en el entorno de la capital. Se trata de San Vicente del Raspeig, el Campello y Mutxamel, mientras que el cuarto es Xàbia. Fuera de la demarcación, la única localidad de este tamaño sin rebrotes hasta la fecha es Alaquàs, en el área metropolitana de València.

La ausencia de rebrotes no quiere decir que no se hayan producido casos de coronavirus, sino que todos ellos han sido aislados o, en todo caso, han sido sólo dos los contagios relacionados entre sí. Cabe recordar, en este sentido, que son 30 los municipios de la provincia que hasta ahora no se han visto directamente afectados por la pandemia, todos ellos de pequeño tamaño. La mayor localidad sin casos de covid-19 hasta el momento es Llíber, en la Marina Alta, con 935 habitantes.