El grupo municipal del PSOE en Alicante ha denunciado el estado de abandono de la plaza de Orán y su entorno, en el barrio de Virgen del Remedio. Falta de limpieza, olor nauseabundo, jóvenes deambulando por las calles sin oficio ni beneficio, personas sin techo tiradas en las calles, sin alimentos, sin higiene... Son algunos elementos que, según han señalado los socialistas en un comunicado, definen la situación de "pobreza, necesidad y desesperación" que se vive en esta "emblemática plaza de una Zona Norte que cada vez está más desasistida".

El portavoz socialista, Francesc Sanguino, recuerda que ha denunciado en reiteradas ocasiones que desde el Ayuntamiento no se están destinando los recursos necesarios para la emergencia social que sufren los barrios de Alicante, en particular la Zona Norte. Un ejemplo claro, añade, es el de la plaza de Orán, donde comerciantes y vecinos han trasladado su preocupación por la situación a miembros del grupo municipal. Varios de sus miembros han podido comprobar el estado deplorable de conservación, la ausencia de limpieza y el abandono que sufre el lugar. Esto no es algo nuevo, reiteran, pero se ha acentuado en las últimas semanas, ya que la situación de necesidad se ha visto incrementada por la crisis económica y social provocada por la pandemia de coronavirus, en la que "como era de esperar, los barrios con mayor riesgo de exclusión social están siendo los más afectados".

Teniendo en cuenta que un sector fundamental en cualquier barrio son los comercios de proximidad, el grupo municipal socialista se ha interesado por la situación que viven los emprendedores que llevan años en la plaza de Orán. La dueña de un establecimiento hostelero, explican fuentes socialistas, ha mostrado su impotencia al ver la situación en la que se encuentran los jóvenes que viven en la calle. Según ha explicado, les permite usar el baño de su local cuando está abierto y les ayuda en la medida de sus posibilidades, pero estos jóvenes viven en la calle careciendo de lo básico para subsistir, y sus necesidades son muchas.

“Yo lo único que pido es que ayuden a las personas sin techo y que no nos cobren por los alimentos y sobre todo es que me cuesta mucho trabajo de mantener mi local que lo tengo ahí. Y que tengo a todos los chicos aquí en la calle y nadie les ayuda. Lo único que hace la Policía es detenerlos. Lo que quiero es que les ayuden a tener un techo y que nos ayuden al barrio de Virgen del Remedio, que nos tienen abandonados”, afirma esta hostelera. “Les pediría que por favor que ayuden a esas personas, que todos tenemos derecho a tener alimentos y una cama, y que mantengan limpia la zona, porque no podemos salir con los niños. Yo llevo viviendo 45 años en este barrio y estas personas no tienen culpa, no tienen aseos y a veces les vemos hacer sus necesidades en la calle porque no tienen otro remedio; por favor, ayúdenlos”, señala otro vecino, según las mismas fuentes.

Estos son, señalan desde el PSOE, dos ejemplos puntuales pero "extensibles a más lugares de esta Zona Norte, cada vez más deprimida". En este sentido, las mismas fuentes insisten en que "hay un problema social que va a más por culpa de la pandemia" y, mientras tanto, el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos tiene la pretensión de “resucitar” una ordenanza contra la mendicidad que "castiga a la pobreza, como si ser pobre fuera delito".