Alumnos de Valenciano del IES Radio Exterior de Alicante aún no han recibido clases de Matemáticas este curso

Padres de alumnos afectados dicen haber llegado al límite de su paciencia y comprensión y, visto que sus hijos siguen sin profesor, a pesar de que se les había asegurado por correo electrónico que dispondrían del docente contratado desde ayer lunes, día 19 de octubre, -el curso empezó el pasado día 7 de septiembre-, han decidido hacer pública su queja.

«Se nos dijo que la profesora había cogido la baja por embarazo, lógicamente no puede dar clase, pero estamos a mediados de octubre y sigue sin cubrirse su falta», lamenta Enrique Molina, padre de uno de los alumnos sin Matemáticas en cuarto de Secundaria.

«Lo importante ahora es que tengan clase, que cuatro y cuatro son ocho en cualquier lengua» LORENA AZNAR - MADRE DE ALUMNO

Otra de las madres afectadas confirma, a preguntas de este diario, que ayer lunes, a segunda hora, es decir a las 9:00 horas de la mañana, deberían haber tenido por fin clase de Matemáticas «pero no ha habido profesor tampoco, aunque dijeron por correo electrónico y a través de la AMPA que lo habría», sopesa Mayte, que reclama una solución para todos estos alumnos, entre ellos su hijo.

Padres y madres coinciden en afirmar que no se están gestionando bien las clases en general en el instituto, y que la dirección del centro ha accedido a recibirles para escucharles.

«Yo estaría encantada de pagar clases de refuerzo si a mi hijo le hacen falta, pero no porque no se las den, porque van pasando las semanas y no ponen ninguna solución», abunda otra de las madres, Lorena Aznar.

Valenciano

Los tutores aseguran que otros alumnos en los cursos de segundo y tercero de ESO igualmente han pasado todo este curso sin profesor, y que el agravante de esta situación radica en que el docente que les corresponde es de Matemáticas pero con el requisito del nivel de Valenciano, porque se trata de alumnos matriculados en la línea de Valenciano.

Creen que esta circunstancia ha podido contribuir a retrasar la sustitución del profesor, puesto que el curso arrancó con un evidente déficit de docentes de Valenciano como en años anteriores, –más de la mitad de los integrantes están desactivados, es decir que renuncian a pedir las plazas que se van convocando a lo largo del curso–, además de que tampoco la bolsa de Matemáticas anda sobrada de personal docente.

«No entiendo que pase un mes y se pierda temario por no abrir ni un libro. Y solo van la mitad de los días» ENRIQUE MOLINA - PADRE DE ALUMNO

En el caso de los alumnos del Instituto Radio Exterior se conjugan ambos requisitos, la docencia en Matemáticas y el nivel de Valenciano, aunque la totalidad de los padres consultados coinciden en restar por completo importancia al extremo lingüístico, pese a que matricularon a sus hijos de inicio bajo esa premisa.

En estos momentos, tras más de un mes sin clases, destacan que lo importante ante una asignatura de las más fundamentales, como son las Matemáticas, resultas crucial que los alumnos la reciban, independientemente de la lengua. «Lo primordial ahora es que tengan clases, que cuatro y cuatro son ocho en cualquier lengua», sopesa Lorena Aznar. «Que bajen el requisito o que directamente no lo pidan», insiste.

Manuela Domingo añade que su hija es «super responsable, y no sabe qué hacer. Va perdida y preocupadísima sin profesor de Matemáticas desde el inicio de curso».

Molina abunda por su parte que su hijo le ha llegado a comentar que en una de la clases sin docente de Matemáticas estuvo con ellos en el aula otro profesor de Física y Química, pero que tampoco avanzó temario, que se limitó a permanecer con ellos en clase y no les dio Matemáticas. «Entiendo que sin ser su plaza no les evalúe otro profesor distinto, pero no que se pierda el temario por no abrir ni un libro en todo el mes».

Añade este padre que además son de los alumnos que solo pueden ir al centro días alternos, por la falta de espacio para mantener las distancias de seguridad que exige este curso el coronavirus, pero que la enseñanza en la que se han matriculado es presencial «y no puede ser que los días que no van no avancen nada, hacen muy poca cosa, algún ejercicio de la plataforma web y poco más».

Lorena Aznar concluye asegurando que quieren remar junto al centro en estos momentos, pero que la culpa no es de los alumnos, que son los perjudicados.