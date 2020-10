Las restricciones impuestas por la Generalitat en Elche debido al incremento del impacto del coronavirus en esta ciudad ya tienen un efecto colateral: la presencia de ilicitanos en Alicante para disfrutar en de la hostelería de esta última capital, donde no existen estas limitaciones. El problema es que algunas de esas personas residentes en Elche que se desplazaron hasta Alicante el pasado sábado por la noche no cumplían con las medidas de seguridad básica, como no llevar mascarilla, no mantener distancias, fumar sin respetar la separación exigida y practicar botellón, por lo que fueron sancionadas por los agentes de la Policía Local.

Así lo aseguró ayer el concejal de Seguridad el popular José Ramón González, quien relacionó directamente la presencia de estos vecinos de Elche a las restricciones ordenadas en esta última ciudad y mostró su malestar porque no cumplieran con la normativa. González afirmó que este efecto llamada «nos preocupa y mucho porque obligó a reforzar zonas del centro con aglomeraciones que hasta ahora no se habían dado». El concejal incluso mostró su temor a las consecuencias en la incidencia del virus en Alicante: «No queremos que ocurra como en otras ciudades que han tenido que imponer restricciones en los locales, el comercio o las reuniones sociales; por eso, enviamos un mensaje muy claro a la gente que viene a visitarnos para que tengan responsabilidad máxima porque nosotros vamos a ser muy estrictos en aplicar las medidas con el fin de no perjudicar más a nuestros ciudadanos y a su economía».

El edil expuso que los dispositivos policiales van a continuar de forma severa en Alicante. El del sábado por la noche, según subrayó la Policía Local, se concentró en las calles del centro y especialmente en la de Castaños. González sí matizó que «la mayoría de los alicantinos están acatando las normativas, lo que impedirá que haya que imponer medidas más restrictivas».

70 denuncias por desobediencia y establecimientos sancionados

El operativo nocturno en Alicante se saldó con 70 denuncias que, durante todo el fin de semana, suman un total de 123 interpuestas en los operativos desplegados en la ciudad para evitar contagios de covid.

Asimismo los agentes intervinieron en la calle Alemania, en una pizzería donde estaban aglomeradas las personas sin distancias. Además, en la calle San Pablo se levantó un acta por exceso de veladores. En la calle Castaños, dos por incumplir las distancias de seguridad, mientras que a tres establecimientos se les levantó acta por falta de documentación y se interpusieron nueve notificaciones.