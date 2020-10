El bipartito de Alicante, compuesto por el PP y Ciudadanos, sigue firme en su propósito de aprobar la controvertida ordenanza de mendicidad y prostitución, ahora conocida como de "Convivencia Cívica". Pese a las críticas del sector social y de los grupos de izquierda, el gobierno municipal defiende el documento: "Es una ordenanza muy demandada por nuestro electorado. Era una promesa electoral que hicimos", ha señalado el portavoz adjunto del bipartito y concejal del PP, Manuel Villar, quien ha asegurado que el texto sigue su recorrido. El documento, según fuentes municipales, finalmente no irá al pleno de la próxima semana. "No se va a retirar. Cuanto antes entre en vigor, mejor. El asunto social está cubierto con el resto de normativa municipal", ha añadido.

Minutos antes de la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que el bipartito ha reafirmado su apuesta por la ordenanza, Compromís ha presentado su "decálogo" contra un documento que recupera el impulsado por Sonia Castedo en 2011 y que el tripartito derogó al llegar al gobierno municipal en 2015. Para la coalición, la ordenanza "no es para mejorar la convivencia cívica en el espacio público, es un catálogo de medidas exclusivamente punitivas que no aportan soluciones a situaciones de exclusión social" y tampoco "está consensuada con otras áreas municipales (Servicios Sociales, Igualdad, Coordinación de Proyectos…), que deberían haber participado en su redacción y poder haber incorporado medidas reales de inclusión social que vayan a la raíz de los problemas que teóricamente trata, sin ninguna posibilidad de éxito, dar respuesta". El texto, según recalca Compromís, "no se ha dialogado y trabajado esta ordenanza con las entidades que trabajan con colectivos vulnerables" ni tampoco recoge el carácter social del modelo impulsado por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP). Para Compromís, la nueva ordenanza impulsada por el bipartito es un "Código Penal Alicantino", además de ser un "mero escaparate político para contentar a los socios preferentes de la extrema derecha del Ayuntamiento". Para Compromís, por otro lado, "hay algunos aspectos del texto de la Ordenanza de complicada comprensión o encaje legal, además de generar "dudas la afección de este texto con la Ley del Menor".

"No se va a retirar. Cuanto antes entre en vigor, mejor. El asunto social está cubierto con el resto de normativa municipal Manuel Villar - Portavoz adjunto del bipartito y concejal del PP

En este contexto, el grupo dirigido por Natxo Bellido ha instado hoy al bipartito a "retirar este proyecto de Ordenanza de forma inmediata y abrir una Mesa de Trabajo con la oposición política y las entidades sociales que trabajan con colectivos vulnerables para la redacción de una Ordenanza que conjugue la lucha contra las mafias que utilizan a personas y la mejora de las normas de convivencia en el espacio público con medidas de acompañamiento, protección e inclusión social a los colectivos más vulnerables". La propuesta ha sido rechazada inmediatamente por el gobierno municipal, que se ha mantenido firme en su propósito de aprobar la ordenanza en nueve días.

La ordenanza es un mero escaparate político para contentar a los socios preferentes de la extrema derecha del Ayuntamiento Natxo Bellido - Portavoz municipal de Compromís

Tras esas afirmaciones, la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, ha vuelto a rechazar el documento, que ha asegurado que se derogará de nuevo cuando el PSOE regrese a la Alcaldía. "Consideramos que es un error plantear este documento. El bipartito asegura que es una promesa a su electorado, pero ellos deben gobernar para toda la ciudad, incluidos los más vulnerables. Estas cuestiones hacen que la política se convierta en una arma arrojadiza, porque cuestiones tan importantes no sean consensuadas auguran un fracaso absoluto. Cuando el PSOE ostente el gobierno municipal, la ordenanza será derogada", ha añadido la socialista Amorós.

El bipartito asegura que es una promesa a su electorado, pero ellos deben gobernar para toda la ciudad Trini Amorós - Portavoz adjunta del PSOE

Este martes, por su parte, Unidas Podemos anunció que pedirá en el próximo pleno la retirada de la ordenanza para "criminalización la pobreza" que pretende aprobar el bipartito. El grupo municipal aseguró que presentará una propuesta de Declaración Institucional para instar al gobierno municipal a retirar la norma que "recuerda a la ley de vagos y maleantes y resucita la que fue aprobada por el gobierno de Sonia Castedo". El portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, lamentó "que el bipartito quiera resucitar la ordenanza de mendicidad y prostitución de Sonia Castedo" y que se centre en "perseguir y culpabilizar a las personas vulnerables en vez de ofrecerles una alternativa que garantice su protección". López afea a PP y Cs que "traten de ocultar y criminalizar la desigualdad que existe en la ciudad, especialmente a causa de la inacción del equipo de gobierno y de la concejala Julia Llopis, dando, una vez más, la espalda a la mayoría social". Además, el portavoz considera que "la administración debe estar del lado de las personas vulnerables, aplicando políticas sociales que eviten que nadie se quede atrás" y defiende que "lo que no pueden hacer el PP y C'S es culpabilizar a las personas en situación de pobreza de esa situación, y además pretender sancionar y criminalizar la vulnerabilidad".