Los escombros se acumulan en el Llano del Espartal de Alicante un mes después de la última limpieza

En esta ocasión, la Concejalía de Limpieza decidió contratar los servicios de una empresa externa (Máquinas y Maderas Navarro) en lugar de recurrir a UTE Alicante, la adjudicataria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Alicante, como en ocasiones anteriores. Con esta nueva fórmula, el bipartito intentó que el acondicionamiento de la zona no obligara a tener que «detraer servicios» necesarios en otros puntos de la ciudad, ya que la limpieza de ese entorno no está incluida en el pliego de condiciones, según fuentes del área que dirige el popular Manuel Villar.

A mediados del pasado mes de julio, desde el Ayuntamiento se aseguró que los técnicos no eran partidarios de ejecutar limpiezas puntuales al no representar una solución definitiva para un problema que se arrastra hace años: «Los técnicos municipales no quieren gastar dinero en actuaciones extraordinarias que evitan solo temporalmente el problema y trabajan en otras soluciones policiales y urbanísticas que resulten más eficaces para frenar esos depósitos ilegales». Sin embargo, un mes después, la concejalía decidió gastar 12.500 euros en adecentar el entorno del polígono industrial en el que resulta imposible transitar por algunas calles, que están llenas de sacos de escombros, cristales rotos, cables de todo tipo, maderas, cajas, además de muebles, sofás, televisiones... Y también decenas de ruedas, que hace unos meses provocaron un incendio que obligó a actuar a los Bomberos de Alicante.

El polígono industrial, donde se concentran sobre todo concesionarios de vehículos, sigue siendo testigo de amplias explanadas convertidas en un vertedero ilegal de escombros, mobiliario y neumáticos. La imagen no es nueva. De hecho, ya forma parte del «paisaje». Y eso que el Ayuntamiento de Alicante lleva años anunciando medidas para luchar contra el incivismo de ciudadanos que se desplazan hasta el polígono para abandonar desechos de todo tipo. La mayoría, eso sí, restos de obras. Desde el gobierno recuerdan habitualmente que tirar escombros es un acto incívico e ilegal con multas de hasta 3.000 euros.