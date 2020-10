La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), con representación en el Consejo de la Guardia Civil, ha vuelto a recordar a los Servicios de Prevención y a la Dirección General la necesidad de que se adopten medidas de prevención antes de que la situación empeore por el covid-19. La AEGC señala que para hacer frente a la pandemia es necesario "ir unos cuantos pasos por delante de ella, algo que desgraciadamente no se puso en marcha en la primera ola y supuso que los guardias civiles tuvieran entre sus trabajadores más contagios y fallecidos que en el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

El rebrote actual está coincidiendo con el comienzo de distintos cursos de formación en la Guardia Civil que implican la movilidad de los agentes interesados y con ello "el riesgo de contagiarse y servir, posteriormente, de huésped para esparcirlo por sus lugares de residencia". AEGC considera que estos cursos de capacitación se pueden impartir de forma telemática y sin poner en riesgo a ningún agente ni a sus familias. En el caso de cursos que requieran una parte práctica la asociación pide que se posponga "a momentos mejores en los que no se juegue nadie la salud".

Por otro lado, la AEGC plantea a la Dirección General de la Guardia Civil la necesidad de que que imponga los turnos estanco en cada destino y "no dejarlo al libre albedrio de cada uno, porque ya hemos tenido la experiencia de la primera fase de la pandemia en la que cada uno ha hecho de su capa un sayo y así unos si tenían turnos estancos siempre con los mismos compañeros y Puestos que tuvieron que cerrar porque precisamente se infectaron todos los componentes por no tener este tipo de turno".

La asociación pide también que se retrasen dos de las practicas habituales en la Guardia Civil que suponen una importante congregación de personal, las practicas de tiro y los ejercicios del PATIO (Plan Anual de Técnicas de Intervención Operativa).

Por último, la Asociación Española de Guardias Civiles insiste de nuevo en la "imperiosa necesidad de realizar test o PCR a la plantilla, con cribados importantes que sirvan para detectar a los asintomáticos que pueden infectar a los compañeros, las familias y la población". Añade la asociación que "no creemos que sea necesario recordar que nosotros damos servicio a la España despoblada, la más frágil porque son los de más edad y desde AEGC queremos que cuando se acerquen a solicitar ayuda lo hagan con la tranquilidad de que no les vamos a contagiar. Si el futbol, que tiene como fin entretener, realiza pruebas casi a diario, no se puede entender que a los Guardias Civiles, que interactuamos con la población, nos envíen a los pueblos como 'agentes de covid' y no como agentes de la Benemérita".