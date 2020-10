El alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, exige "información exacta" sobre la situación actual de la Comunidad Valenciana y, en concreto, de la ciudad de Alicante. Lo hace después de que ayer se supiera que la Generalitat valenciana está estudiando la posibilidad de pedir que se decrete un toque de queda en la Comunidad ante los últimos datos sobre la evolución de la pandemia del coronavirus, que han arrojado 1.318 nuevos casos, la cifra más alta registrada en un solo día desde el inicio de la crisis sanitaria. Esa posibilidad surgió durante un encuentro que mantuvieron ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, para analizar los datos de la última actualización de la situación de la pandemia, en el Palau de la Generalitat.

Barcala no entiende la contradicción entre los mensajes de los últimos días desde el Consell. "Estamos viviendo una situación desconcertante. Mientras por un lado se nos traslada que la Comunidad está en unas condiciones muchísimo mejores que la mayoría del territorio nacional, por otro lado el mismo Consell traslada la posibilidad de pedir un toque de queda o estado de alarma. Resulta contradictorio y está generado incertidumbre y alarma en todos los sectores", ha señalado esta mañana el alcalde de Alicante, donde la incidencia acumulada se sitúa en 108 casos (contagios por cada 100.000 habitantes).

Para el alcalde resulta "imprescindible" disponer de "una información exacta de la situación de la ciudad de Alicante y de toda la Comunidad y de por qué se están barajando esas medidas, planteando restricciones a derechos como el de la movilidad". "Queremos saber qué está pasando y no se nos dice. Es importante porque desde el Ayuntamiento tenemos que tomar decisiones y no podemos tomarlas a ciegas", ha apuntado el alcalde.

Con todo, Barcala ha asegurado que el Ayuntamiento "cumplirá con las medidas que se adopten desde la autoridad sanitaria, porque la salud es lo más importante y primordial en esta situación".

Desde València, el alcalde Joan Ribó ha considerado hoy que establecer un toque de queda para tratar de contener la pandemia en la Comunidad Valenciana puede ser "interesante", aunque ha reconocido que el nombre no le gusta "porque tiene connotaciones militares". El alcalde, de Compromís, ha destacado que en países como Bélgica, y en concreto en su capital, Bruselas, "eso está funcionando de manera razonable porque perjudica poco a la hostelería y de alguna manera sí contiene determinados excesos como el botellón". "La expresión 'toque de queda' no me gusta porque tiene connotaciones militares", ha señalado Ribó, quien ha recalcado que si sirve para contener la pandemia, sin afectar de forma significativa a la economía, sobre todo a la hostelería, y se hace siguiendo siempre los pasos legales necesarios, "puede ser una situación interesante".