Un total de casi 300 personas y sus mascotas han participado en la III edición de la Can We Run que este año, por la situación sanitaria, se ha realizado de manera virtual del 9 al 18 de octubre, para garantizar la seguridad de todos los participantes.

El total recaudado asciende a 1.000 euros que serán destinados íntegramente a la Asociación Galgos 112 de Alicante que cuenta en la actualidad con veinte galgos y podencos buscando familia definitiva, sólo en Alicante. Galgos 112 amás, tiene delegaciones por toda España, y el número de perros en adopción es bastante elevado.

La app Believe es con la que se ha realizado el recuento de kilómetros recorridos por los participantes y sus mascotas. Después del recuento, los ganadores de esta edición virtual han sido: Alba Gisbert con el dorsal 92; Sergio García con el dorsal 122 y en tercera posición, Vicente Giménez con el dorsal 79.

La Can We Run a Alicante es un circuito de carreras organizado por Prensa Ibérica y Grupo Zeta con la colaboración del Diario INFORMACIÓN, La Opinión de Málaga, La Opinión de Murcia, El Periódico de Aragón y Diario de Mallorca (sedes donde se han realizado y se van a llevar a cabo otras carreras), ante el gran número de abandonos de animales que se han producido tras la época de la desescalada y que han llenado las asociaciones y protectoras. Y de esta manera, las personas y sus mascotas perrunas han podido disfrutar del deporte en familia.

La edición virtual de Alicante ha contado con el patrocinio de El Corte Inglés, True Instinct y Bankia.

Las siguientes ediciones que están previstas tendrán lugar en Mallorca, Murcia, Zaragoza, Baercelona y Vitoria.

Para saber más acerca de la asociación Galgos 112, las adopciones, donativos, y sobre todo lo que se puede conseguir colaborando con la Can We Run y las entidades organizadoras, sólo hay que visitar la página virtual.

En estos momentos hay 20 galgos y podencos en acogida en Galgos 112 que buscan tener una nueva familia.

«Es una forma más de fomentar el deporte incidiendo en el respeto hacia el mundo animal»

Paco Martín, marchador internacional alicantino

Paco Martín, alicantino, atleta nacional e internacional, marchador y responsable de la sección de atletismo del Club Deportivo Altet, es un deportista activo que no pierde oportunidad para disfrutar del deporte en estado puro. A pesar de que no tiene mascota en casa, no se ha quedado quieto y ha decidido participar en la III Can We Run Virtual corriendo con uno de los galgos que pertenece a la Asociación Galgos 112, para dar todo su apoyo a esta iniciativa.

– ¿Por qué has decidido participar en la Can We Run Virtual?

Después de haber estado durante más de 25 años en el más alto nivel tanto en ámbito nacional como internacional, quiero probar experiencias nuevas unidas al deporte. Me gustan mucho los perros y unirlos a actividades deportivas es una buena experiencia tanto para el animal como para el humano. Es una modalidad que inicio a modo de aventura y que está muy vinculada a la marcha y al running.

– ¿Qué opinas de estas iniciativas solidarias?

Me gustan estas iniciativas en las que además de hacer deporte puedes ayudar de alguna manera a los demás. Todos salimos ganando y es una forma más de fomentar el deporte haciendo incisión en el respeto hacia el mundo animal. Tenemos que inculcar esos valores en nuestra sociedad, la tenencia responsable y la lucha contra el abandono; si podemos hacerlo de la mano de deporte…Desde la sección de atletismo del Club Deportivo Altet, tanto en la sección infantil como en la absoluta, vamos a aportar nuestro granito de arena a la CWR, ayudando así a Galgos 112.

– ¿Ves a Alicante como ciudad Pett Friendly?

La provincia de Alicante está posicionada como ciudad Pet Friendly pero siempre se puede mejorar; tenemos parajes naturales, sendas y recorridos que son idóneos para hacer deporte acompañado de tu mascota. Las playas de perros que tenemos son muy buenas y te ofrecen la posibilidad de correr o nadar con tu perro. Tenemos que ir a más, pero para ello tenemos que luchar contra el abandono y fomentar las adopciones.

– ¿Qué es lo mejor de tener una mascota en la familia?

Es una experiencia muy importante, sobre todo porque inculcas la responsabilidad en los hijos. La tenencia responsable consiste en eso, tener una mascota conlleva una serie de obligaciones que hay que valorar muy bien antes de incluirla en la familia. Es una forma de educar a nuestros hijos en el respeto hacia los animales y el medio ambiente. Es un motivo más para realizar actividades en familia y al aire libre, es muy gratificante; Y si nuestra mascota es adoptada todavía lo es más!

«Alicante es una ciudad que reúne todo lo necesario para ser Pet Friendly»

Ana Espadas, directora de Chictrends

– ¿Por qué habéis participado Camila Juana y tú en esta edición virtual?

Porque nos parece que durante el confinamiento ha habido mucho abandono de mascotas, sobre todo de perros y estamos muy concienciados con el problema. Así como tenemos el problema del planeta el reciclado del rehusado, tenemos que trasladarlo también a cómo vivimos en nuestras propias casas, cómo compramos más mascotas sin adoptar habiendo un montón de animales que necesitan de nuestro cariño abandonados, así que hay que concienciar a todo el mundo mundo.

– ¿Qué opinas de estas iniciativas?

Creo que son hoy en día la única manera de apoyar a las asociaciones y a los a las instituciones que acogen a todos los animales abandonados con problemas, o que han sido abandonados por sus familias. Esta carrera virtual es de las pocas maneras que tenemos para aportar nuestro grano de arena desde casa.

– ¿Consideras que Alicante es una ciudad Pet Friendly?

Creo que es necesario que lo sea, nosotras mismas Camila y yo lo hemos vivido por ejemplo en ciudades como San Sebastián donde tienen mucho turismo francés y van todos con sus mascotas y la mayoría de restaurantes y de hoteles tienen áreas Pet friendly y apuestan por ese tipo de turismo creo que Alicante sería una ciudad perfecta con ellos.

«Los animales son puro amor y no me extraña que hagan tanto bien en tratamientos médicos»

Arkano, cantante y dueño de Nina y Federico

– ¿Qué opinas de que la Can we Run haya sido virtual este año?

Me parece admirable cómo se adaptan las iniciativas a la nueva normalidad. Se han caído muchos proyectos y el ánimo de la gente se ha mermado, pero me gusta ver como muchos otros se han renovado y se organizan de forma diferente para seguir ayudando de la mejor manera posible.

– ¿Tiene mascotas a su cargo?

Sí, seguimos con Nina, que ya ha participado en las otras Can We Run, y hace poco adoptamos a Federico en ASOKA Alicante. Normalmente se hace cargo de ellos mi madre porque yo viajo, pero cuando estoy en casa me encargo también yo.

– ¿Cree que Alicante es una ciudad Peet Friendly?

No puedo compararla con otras ciudades porque con mis perros estoy en Alicante, pero si vamos a parques de perros o a la playas, y la verdad que es muy cómodo para ellos y para nosotros.

– ¿Qué te parece que los podencos y galgos de la asociación Galgos 112 participen en las terapias del Centro Dr. Esquerdo ayudando a los usuarios?

Me parece increíble la verdad, me parece maravilloso, los animales tienen tantísimo que ofrecer, y que y con esta «segunda vida» puedan ayudar a otros, me parece alucinante. Los animales son puro amor y no me extraña que puedan ser terapéuticos para mejorar la salud y el bienesar de otros.

«Los perros juegan y participan en todo a cambio de caricias»

Juan Camacho López, Unidad Discapacitados psíquicos Dr. Esquerdo

– ¿En qué consisten las terapias con perros del centro?

La terapia tiene varios objetivos, y concretamente en nuestras Unidades es útil a nivel psicológico, cognitivo o psicomotriz, es agradable para el paciente creando un vínculo positivo, mejora la motricidad fina gracias a movimientos como acariciar, darle de comer, etcétera trabaja los sentidos y brinda estímulos auditivos, visuales y táctiles. Además, supone para ellos romper con su rutina de actividades o de ocio ya que es totalmente distinto a todo lo que realizan cotidianamente.

– ¿Qué papel juegan los perros?

Fundamental, son perfectos para el objetivo de estas terapias. Es imposible dar tanto a cambio de tan poco, se entregan a jugar con los pacientes, se dejan acariciar, soportan tirones de orejas, o de pelo cuando los cepillan, todo a cambio de una golosina o una caricia acompañada de una sonrisa. Muy buen trabajo de los cuidadores/adiestradores.

- ¿Hay pacientes que se han encariñado de alguno de los podencos o galgos?

No necesariamente. Si que tienen preferencias, quizás por tamaño, color o comportamiento, más o menos dinámicos, o juguetones, o algunos, por lo contrario, por ser más tranquilos.

- ¿Dónde se notan los beneficios en los pacientes?

De manera inmediata, ya que, por sus características los pacientes de la Unidad de discapacitados psíquicos tienen poca comunicación entre ellos. Sin embargo, con los perros interactúan, participan de los juegos y actividades propuestas por los monitores, y su actitud es muy positiva.

- ¿Por qué es bueno convivir con una mascota?

Los animales mejoran nuestra vida. Gracias a su compañía, ganamos en calidad, con mejoras a nivel emocional pero también físico. Pasear con nuestro perro al aire libre genera un hábito saludable. En los niños es un buen modo de inculcarle valores, como el respeto y el deber. Sirven de apoyo emocional, reduciendo la sensación de soledad.

- ¿Por qué son importantes estas iniciativas en la sociedad y en la provincia?

La terapia con animales para personas con algún tipo de discapacidad es una alternativa terapéutica que se realiza desde hace tiempo, surgió en Inglaterra con el fin de apoyar el tratamiento de personas que sufrían diversas enfermedades mentales.

El Centro Dr. Esquerdo ha apostado por esta terapia como parte de las actividades que realizan nuestros pacientes con unos resultados muy satisfactorios. Es importante difundir, apoyar y subvencionar este tipo de terapias para que llegue a cualquiera que lo necesite, así como recomendar a todo el mundo que sumen una mascota a su entorno.

«Se crean sentimientos de protección y ayuda hacia los animales»

Puri Andreu, Unidad de Rehabilitación Dr. Esquerdo

– ¿Cuál es el papel de los perros en las terapias?

Se acercan los perros a los residentes y ellos juegan e interactúan con ellos. Ayudan a manejar los sentimientos y emociones,el contacto,la comunicación, rompiendo el aislamiento.

– ¿Hay pacientes que se han encariñado de ellos?

Sí. Normalmente se decantan por un perro en concreto y surge mutua relación y ternura.

– ¿Dónde se notan los beneficios en los pacientes?

Permite la socialización. Los pacientes están más alegres, mejoran su calidad de vida. Les reducen la ansiedad y el estrés. Ayudan a fijar la atención y la memoria. Les hacemos que cambien su rutina y les muestran afecto al acariciarlos, sentirse queridos...

– ¿Por qué son importantes estas iniciativas en la sociedad y en la provincia?

Porque se promueven en la ciudadanía sentimientos de protección y ayuda hacia los animales.

«El contacto directo con los pacientes está siendo beneficioso»

Berta Simón, Unidad de psicogeriatría Dr. Esquerdo

– ¿Qué labor realizan en el centro Dr. Esquerdo con los perros?

En el Centro Dr. Esquerdo se realiza terapia con perros en varias Unidades. En la unidad de Psicogeriatría empezamos la primera fase de la terapia con animales en la que los pacientes empezaron a tener un primer encuentro con los perros y se fueron familiarizando con la presencia de otros profesionales y de sus nuevos compañeros y amigos.

En una segunda fase y una vez conocidas las particularidades y preferencias de las personas y del grupo, se trabaja para favorecer un espacio de bienestar fomentando el disfrute, el dar y recibir. Se aumentan los niveles de relajación, se mejora la comunicación verbal y no verbal, la expresión emocional y afectiva, se estimula la movilidad, se rompen rutinas, se estimula la comunicación interpersonal, la interacción social y ha mejorado el estado de ánimo. El contacto directo de los pacientes con menor movilidad, incluso encamados, está siendo muy beneficiosa.Otra ventaja muy positiva es el aumento de los niveles de relajación.