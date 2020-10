La aplicación de Radar Covid, anunciada por el Ministerio Sanidad como una de las herramientas tecnológicas más importantes para realizar una labor de rastreo de la pandemia, no está activa en la Comunidad Valenciana. La Conselleria de Sanidad continúa realizando pruebas para implementar este sistema, según confirmó ayer a este diario. Todo y pese a que desde el Gobierno Central, que ya realizó un programa piloto en el mes de agosto con algunas autonomías, entre las que no se encontraba la valenciana, anunció que su implementación sería obligatoria en todo el territorio español a partir del 15 de septiembre.

Esta aplicación, que desde el Ministerio de Sanidad animaron a descargar en masa este verano, tiene como función recopilar, a través del sistema bluetooth del teléfono, las personas con las que se ha mantenido un contacto estrecho en los últimos 14 días para que, en caso de dar positivo, el paciente pueda darse de alta como tal en la app y de forma automática se mande una notificación a sus contactos estrechos para avisarles de que han estado en contacto con un positivo. El problema es que cada comunidad autónoma debe gestionar la forma en la que facilita a los pacientes ese código para comunicar a la app que es positivo y ésta haga esa labor de rastreo - el objetivo de generar estos códigos es certificar que esa persona está contagiada de verdad y no manda una alerta de falso positivo -. Y es ahí donde la conselleria no ha actuado, pues ningún centro de salud sabe cómo generar esos códigos, ya que no se han habilitado. Desde la conselleria señalaron ayer que «la app está en pruebas, ya se han empezado a generar algunos códigos para pacientes positivos y se está probando para ver cómo adaptar la generación de códigos a la gestión de la pandemia y compatibilizar ambas cosas».

Una de las ventajas que trasladaron desde el Ministerio de Sanidad a la hora de animar a los usuarios a que la instalasen en sus dispositivos móviles es que según las propias pruebas del Ministerio, realizadas en el mes de julio en La Gomera, la app había sido capad de recopilar el doble de contactos de un positivo que los rastreadores. Por tanto, en un momento en el que faltan rastreadores y en el que en lugares como en Elche y Orihuela se ha perdido la trazabilidad del virus, «sería una muy buena herramienta para notificar a las personas que hayan podido estar en contacto, sin saberlo, con alguien que dé positivo, ya que esa persona no lo va a incluir en su lista de contactos al no ser consciente de que ha estado con ella», explica una doctora del Hospital General de Elche.

Lo mismo ocurre en otros departamentos de salud consultados por este diario, como el del Hospital del Vinalopó, Orihuela o Torrevieja. Así, lo único que ven los usuarios de la Comunidad Valenciana al abrir la app es un mensaje en el que se informa de «sin contactos de riesgo identificados. Te informaremos en el caso de un posible contacto de riesgo», algo que no ocurrirá pues la opción de «comunica tu positivo por covid» no está activa.

Desde los centros de salud señalan que ya son varios los usuarios que han preguntado por la generación de estos códigos, sin que hasta ahora se haya dado instrucciones o plazos desde la conselleria. «Los que más usan el móvil son los jóvenes, que son precisamente los que más se aglutinan en grupos de amigo, quedadas en la calle, compañeros de instituto o universidad y reuniones sociales, por lo que se está perdiendo una oportunidad de oro de aumentar ese posible rastreo», critica la especialista del Hospital General.

Lo cierto es que el sistema, pese a ese anuncio del Gobierno, no se ha implantado en algunas comunidades y otras como Madrid lo hizo hace tan solo unos días, también fuera de plazo. La Comunidad Valenciana ya manifestó desde el principio ese poco entusiasmo a la hora de adoptar el sistema. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, señaló que no lo usarían desde el principio e incluso planteó la posibilidad de no implantarlo. Ahora parece que la conselleria sí está realizando pruebas, aunque no da fechas de cuando lo implementará de forma masiva, que es cuando según los expertos, será eficaz.

Registro de contactos estrechos de los últimos 14 días a través de bluetooth

Todos los datos se recopilan de forma anónima a través de códigos aleatorios

Una de las polémicas más importantes cuando se presentó la aplicación de Radar Covid fue las dudas sobre la privacidad de los datos recopilados. Unas dudas que se despejaron rápidamente cuando se explicó su funcionamiento. La app emite unos códigos aleatorios que se cambian cada pocos minutos, y que emite a través de bluetooth. Esos códigos son recibidos por los smartphones que haya alrededor y, si se está lo suficientemente cerca de esa persona durante unos minutos, se almacena como contacto, sin registrar localización o datos personas como números de teléfono, nombres o cualquier otro dato personal.

En el caso en el que una persona notifique a través del código generado en su centro de salud que es positiva, la aplicación envía una notificación a esos contactos registrados. Ni la persona positiva sabrá a qué contactos se envía esa notificación, ni quien la reciba sabrá quien es ese contacto positivo.

Esto es especialmente útil en el caso de viajes en el transporte público, aglomeraciones en tiendas o centros comerciales u otros lugares en los que no es posible guardar la distancia de seguridad. Si el sistema detecta que hemos pasado tiempo suficiente como para poder contagiar a esas personas, se les notifica.