Plantón al PSOE por la mañana y reunión urgente por la tarde con el alcalde de Alicante, Luis Barcala. Los hosteleros de Alicante (Apeha, Alroa y Ara) se reunirán esta tarde con el regidor tras decidir a última hora no acudir esta mañana a una rueda de prensa convocada por los socialistas para anunciar una iniciativa plenaria en apoyo al sector, que además no se debatirá en la sesión de la próxima semana al ser tumbada por el secretario municipal. "Nos han comunicado desde el Ayuntamiento la improcedencia de acudir a esa convocatoria y nos han dicho que en breve plazo nos iban a atender para dar respuesta a las peticiones de hace seis meses. Luego nos han convocado esta tarde a una reunión en Alcaldía. No hemos ido a la convocatoria del PSOE porque hemos pensado que ese condicionamiento podría afectar a los intereses de nuestros socios", señalan desde la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa) tras una tensa mañana de llamadas y reuniones, con la portavoz adjunta, Trini Amorós, dando una rueda de prensa con la única compañía del edil Manuel Martínez, ya que tras conocerse el plantón de los hosteleros no ha acudido ni el portavoz municipal, Francesc Sanguino. Otras fuentes consultadas hablan de que el gobierno municipal ha advertido de que si acudían a la cita promovida por el PSOE se pondría en riesgo la prórroga de la ampliación de veladores con motivo de la pandemia de covid, que se aprobó durante el desconfinamiento.

En esa intervención en la sala de prensa del Ayuntamiento de Alicante, el PSOE ha denunciado un "nuevo bloqueo del señor Barcala a una moción que presentaba el Grupo Municipal Socialista (GMS)". La iniciativa "pedía la devolución de las tasas indebidamente cobradas al sector de la hostelería sobre veladores desde la declaración del estado de alarma hasta la fecha y la creación de una Unidad Administrativa Municipal para la mediación urgente del alquiler de locales del comercio y hostelería de nuestra ciudad, entre otros puntos", según la propuesta registrada que no se debatirá el próximo jueves dentro del sistemático bloqueo durante este mandato a las mociones de la oposición, que acabó recientemente con una denuncia del PSOE en el juzgado.

La iniciativa proponía que se devuelvan las "tasas cobradas indebidamente de basuras a los locales de hostelería y comercio de 2020 y los declare exentos de pagarla en 2021 como medida de apoyo al sector turístico comercial". Además también apostaba por que "se inicie un expediente necesario al objeto de imponer que la solicitud de compatibilidad del artículo 13.3 de la ley 14/2010, sea instrumento suficiente para tramitar la Declaración Responsable del artículo 9 de la citada ley para actividad de cafetería o restaurante y, por último, que se cree una Unidad Administrativa Municipal para la mediación urgente del alquiler de locales del comercio y la hostelería en nuestra ciudad, tal y como reclama el sector".

La portavoz adjunta, que ha desvelado en primer lugar las presiones al sector para que no asistieran a la rueda de prensa, ha criticado que una vez más "el alcalde de Alicante no defienda los intereses de toda la ciudadanía, al no admitir una moción -son vinculantes no como las Declaraciones Institucionales- en la que se proponía una serie de medidas para aliviar la profunda crisis que sufre el sector turístico, en este caso el de la hostelería y el ocio nocturno". El PSOE considera que "en estos momentos es imprescindible ofrecer soluciones a este sector, porque es pilar en la economía de nuestra ciudad".

Esta tarde, a las 17 horas, reunión urgente entre Barcala y el sector, a la que previsiblemente acudirán representantes de Apeha, Alroa y Ara.