La Zona Azul en Alicante tiene como objetivo la rotación en el uso del aparcamiento en las calles de la ciudad con mayor demanda, de modo que éste sea "más fácil y cómodo" para todos los ciudadanos, buscando "una mayor fluidez de la circulación", según indica el Ayuntamiento.

Se trata de plazas en la vía pública con una limitación de tiempo de aparcamiento durante el horario regulado y para las que se debe pagar una cantidad de dinero variable según la estancia.

Horario de la Zona Azul en Alicante

Estas plazas marcadas en el suelo con pintura de color azul están destinadas a quienes acuden a realizar compras o hacer gestiones y se regulan con los siguientes parámetros:

Básica: 2 horas máximo. Lunes a viernes laborables de 9 a 14 horas y 16 a 20 horas / Sábados laborables de 9 a 14 horas. Domingos, festivos y sábados por la tarde, libre.

Comercial: 2 horas máximo. Lunes a sábados laborables de 9 a 14 horas y 16 a 20 horas. Domingos y festivos, libre.

Media Estancia: 5 horas máximo. Lunes a sábados laborables de 9 a 14 horas y 16 a 20 horas. Domingos y festivos, libre.

Reducida: 2 horas máximo. (No activa actualmente): Lunes a sábados laborables de 9 a 14 horas. Domingos, tardes laborables y festivos, libre.

Una duda recurrente de los usuarios es si la Zona Azul tiene vigencia en el mes de agosto. La respuesta es que sí, en agosto también se debe abonar.

Precio de la ORA en Alicante

Las tasas de la Zona Azul en Alicante en la modalidad básica, comercial y reducida es 0,30 euros por el mínimo de media hora, y 1,80 euros por el máximo de dos horas.

Para la media estancia, el precio es de 0,15 euros para 30 minutos y de 1,50 euros para el máximo de 5 horas.

En ningún caso los tiques son acumulativos, por lo que en todo caso deben ser sacados consecutivamente y por el tiempo que indica cada tarifa.

Cómo pagar la Zona Azul: en las máquinas o por la APP

Encontrarás parquímetros para la obtención del tique en las proximidades de tu aparcamiento en Zona Azul. Puedes abonar el importe con monedas, tarjeta prepago o tarjeta de crédito.

También puedes pagar la ORA a través de tu teléfono móvil gracias a Moviltik, una app disponible para usuarios de Android e IOS.

Esta aplicación, de descarga gratuita, te envía notificaciones cuando expira el ticket, y se puede renovar desde cualquier lugar, evitando también posibles sanciones.

Multas en la Zona Azul de Alicante

Si aparcas en Zona Azul (ésta debe estar debidamente señalizada tanto vertical como horizontalmente) y no pones el tique justificativo del pago y en el que se indica la hora tope de aparcamiento, podrás ser multado (80 euros, según la ordenanza) por uno de los operarios de la ORA. Además, la grúa puede arrastrar tu coche.

En este caso de ausencia de tique no podrás anular la denuncia, pero sí podrás hacerlo cuando la sanción se produzca por haberte excedido en el tiempo.

En este caso, y siempre en un plazo máximo de 90 minutos a contar desde la expiración del tiempo que figura en tu tique, deberás abonar 3,50 euros en una de las máquinas expendedoras para que la denuncia quede sin efecto.

Ten en cuenta que el conductor está obligado a colocar el tique en la parte interna del parabrisas delantero de modo que sea visible frontal y totalmente desde el exterior, aunque existe ya la posibilidad de tique virtual Moviltik sin que esté visible.

Si no es así, se considerará que no existe tique, por lo que en caso de ser sancionado no podrás anular la denuncia.

Una vez llegue a tu domicilio una notificación de sanción de la ORA, podrás efectuar su pago en las entidades bancarias colaboradoras, en tesorería o por el servicio online del Ayuntamiento.

Consulta aquí las cuantías de las multas en cada caso.

La Zona Azul para Conductores con Discapacidad

Los conductores con diversidad funcional también deben pagar cuando estacionen en Zona Azul en Alicante, si bien la Ordenanza Reguladora de la ORA dispone que quienes estén acreditados con la Tarjeta de Estacionamiento para Discapacitados (TED) tendrán el doble de tiempo máximo de aparcamiento establecido.

La próxima ordenanza prevé eximir del pago a los discapacitados y a los vehículos eléctricos que aparquen en zonas de estacionamiento regulado de la ciudad.

¿Puede llevarse la grúa tu coche por no pagar la ORA?

El artículo 12 de la Ordenanza Reguladora de la ORA señala que cuando un vehículo permanezca estacionado en Zona Azul sin tique o cuando se rebase el tiempo abonado, podrá ser retirado de la vía pública y trasladado al depósito correspondiente.

El pago para la recuperación de tu coche está determinado en la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por servicio de autogrúa para el traslado de vehículos o inmovilización de los mismos y depósito en locales del municipio.

¿Qué diferencia hay entre la Zona Azul y la Zona Naranja?

La Zona Naranja está destinada preferentemente a usuarios residentes, aunque también pueden aparcar usuarios visitantes. De este modo, los residentes tienen unas tarifas reducidas de 0,30 euros al día de lunes a viernes, laborables, y 0,15 euros los sábados laborables.

Los visitantes, por su parte, deben pagar un mínimo de 0,70 euros por 30 minutos y un máximo de 1,40 euros por una hora, unos precios más elevados que los de la Zona Azul.

¿Pueden aparcar motos y ciclomotores en la Zona Azul?

La actual ordenanza, que data de 2012, prohíbe explícitamente que las motocicletas y los ciclomotores aparquen en Zona Azul y Naranja.

Sin embargo, la realidad es que vienen haciéndolo, sin siquiera poner tique, sin consecuencia alguna más allá del enfado de los conductores de vehículos de cuatro ruedas que ven restringidas sus opciones de estacionamiento.

Ante la polémica, el Ayuntamiento impulsó a finales de 2019 un nuevo texto que les permita estacionar, pero pagando una cuarta parte que los vehículos de cuatro ruedas, y con limitaciones.

Oficina de la ORA en Alicante

Para la obtención de la Tarjeta Ciudadana de Alicante necesaria para ser usuario residente de la Zona Naranja o cualquier otra gestión relacionada con la ORA, aquí tienes los datos de contacto de sus oficinas:

Dirección: Calle Pintor Velázquez, 15-Bajo

Horario de atención al público: de 9:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h de lunes a jueves, y viernes de 9.00 14.00.

Teléfono: 965 20 65 27

Correo electrónico: gestion.ora@oragruaalicante.es

Gestión vía web: www.oragruaalicante.es

