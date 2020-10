Los colectivos que rechazan la ubicación de un restaurante en parte de las instalaciones del faro del Cabo de la Huerta de Alicante han solicitado hoy al consejo de administración del puerto de Alicante que reconsidere la decisión y la sustituya por una concesión para un centro para la interpretación de la naturaleza, como se ha hecho en los faros de Xábia y l'Alfàs del Pi. Los colectivos se han concentrado frente las oficina del puerto y han entregado cartas para explicarles su postura a los consejeros. Piden la marcha atrás para salvaguardar una de las escasas zonas vírgenes que quedan en el litoral el municipio de Alicante. Además, se ha leído un manifiesto en el que reclaman que el puerto, el Ayuntamiento de Alicante, la Universidad y el Consell se impliquen en la reserva del faro.

Si hubiera informes desfavorables en el expediente de la licencia municipal no se podría dar licencia. Alguno de esos informes es autonómico, como el que tiene que emitir la conselleria de Cultura al actuarse sobre un BIC, o como el que se debería emitir desde la conselleria de Política Territorial sobre la compatibilidad de la actuación con el Pativel. Y habría que ver, según apuntó ayer el exedil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, si es necesario un procedimiento de evaluación de impacto ambiental o un estudio de integración paisajística. Además están los informes propiamente municipales, desde la compatibilidad urbanística hasta la compatibilidad de la actuación con el catálogo de protecciones de Alicante, que tiene hasta seis fichas que afectarían a la actuación en sus tres secciones de patrimonio natural, cultural y paisajístico. “Podría no concederse la licencia en base a lo que esos informes determinen”, subrayó ayer Miguel Ángel Pavón, portavoz de la asociación de Amigos de los Humendales del Sur de Alicante, que va a presentar un recurso de reposición y no descarta, junto a otros colectivos contrarios al restaurante, acudir a los tribunales.

Es un recurso administrativo, no judicial, que la ley contempla para recurrir actos administrativos. Si se estima se anula el acto recurrido y si se desestima hay un plazo de dos meses para recurrir en los tribunales mediante un recurso contencioso administrativo. Desde AHSA y otros colectivos implicados en la adecuada protección del Cabo de la Huerta y su faro no descartamos interponer ese recurso judicial si la APA termina desestimando los recursos de reposición que se van a presentar. Es otra vía para parar este despropósito, la de los recursos (administrativos y judiciales).